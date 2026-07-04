我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股展望／下半年先看晶片股能否止血 迎資金輪動關鍵考驗

世界盃／寒流難擋阿根廷球迷熱情 驚險晉級全城湧街頭

鄭麗文：台灣不可以當麻煩製造者 國民黨證明和平選項存在

記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊...
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊存在。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨台中市黨部4日上午舉辦黨務幹部座談會，台中市長盧秀燕、黨主席鄭麗文、台中市長參選人江啟臣等人都到現場。鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊存在，台灣不可以做麻煩製造者。

鄭麗文表示，國民黨已經在野十年了，民進黨全面追殺、打壓，無所不用其極消滅在野黨，意圖腐蝕民主的根基，國民黨要感謝鄉親不離不棄、全力相挺，選舉馬上就要到了，藍營在台中無疑有最傑出的表現，希望這次從台中輻射出去，全台同舟共濟，團結進取必得勝利。

鄭麗文強調，國民黨不能輸、台灣不能輸，今天台灣的民主自由、經濟繁榮，是在當年國民黨執政下，與全台2300萬人民共同奮鬥的驕傲成績，為了保護台灣的成就，兩岸絕對不可以打仗，不只是我們，全世界都在緊張，台海若發生戰爭，將引起第三次世界大戰，到時候全世界都無法倖免。

鄭麗文指出，台海戰爭會比烏俄戰爭還要嚴重非常多倍，現在中東戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，全世界就吃不下睡不著，若台灣海峽發生戰爭，只會更加嚴重；一旦發生戰爭，就無法挽回了，擦槍走火也好、誤判也好，或是有人刻意升高兩岸緊張，台灣已經沒有籌碼了。

鄭麗文說，今天這個危險的時刻，台灣要靠國民黨，國民黨的重責大任，就是必須證明和平的選項依舊存在，讓全世界相信和平而非戰爭；國民黨已經成功踏出第一步，證明我們對自己的未來有主導權、有話語權，不是任由大國博弈的棋子，也不會淪為棄子。

鄭麗文表示，台灣不可以做麻煩製造者，她也樂見美國總統川普與中共領導人習近平的川習會，共同宣誓促進區域和平的決心；川普講得很清楚，不希望台灣獨立，美國軍隊也不會為了台獨，跨越9500英里來打仗。她強調，避免戰爭、促進和平，台灣子孫才不會淪為砲灰，台灣經濟才能繼續成長。

鄭麗文也鼓勵，台灣不要妄自菲薄，她這次去美國拿到一個小小的徽章，就是AI科技的奈米醫療機器人，實際大小只有徽章的千萬分之一；台灣的女性非常優秀，在麻省理工學院大腦實驗室主持治療阿茲海默症，政界也有非常多女性政治人物。

鄭麗文呼籲，她相信台灣人愛好和平、不要戰爭，希望跟全世界做朋友，和全球的高科技、人才、資金、市場合作，大家都賺大錢，從善念與正念出發，愛好和平、拚經濟、拚民生、顧台灣。

精華 FAQ

  • 她最強調兩岸絕對不能打仗，認為國民黨的責任是證明和平選項依然存在，讓台灣不必走向衝突，也不應成為區域中的麻煩製造者。

  • 鄭麗文表示國民黨已在野十年，長期遭民進黨全面追殺與打壓，但仍感謝支持者相挺，並呼籲藍營在台中帶動全台團結，迎接選舉挑戰。

  • 她主張台灣應避免戰爭與對立，和全球高科技、人才、資金與市場合作，專注拚經濟、顧民生，讓子孫不淪為砲灰，持續創造繁榮。

鄭麗文 國民黨 江啟臣

上一則

被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事

下一則

台積電效應 台將增設駐鳳凰城辦事處 美國務院表歡迎

延伸閱讀

被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事

被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事
若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊
鄭麗文訪中、訪美拍成紀錄片 「造局者」首映

鄭麗文訪中、訪美拍成紀錄片 「造局者」首映
「新兩國論致劍拔弩張」 鄭麗文：兩岸交流才能維持現狀

「新兩國論致劍拔弩張」 鄭麗文：兩岸交流才能維持現狀

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐
好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」
發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多