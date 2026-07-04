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被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事

記者趙容萱陳敬丰／台中4日電
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國民黨主席鄭麗文表示，很多人在問自己跟台中市長盧秀燕關係好不好，這是見不得國民黨...
國民黨主席鄭麗文表示，很多人在問自己跟台中市長盧秀燕關係好不好，這是見不得國民黨好，藍營有很多大太陽是好事，不會找不到人選總統。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨主席鄭麗文今天上午赴台中，出席黨務幹部座談會。她強調，很多人在問自己跟台中市長盧秀燕關係好不好，這是見不得國民黨好，想要見縫插針，但國民黨不會中計；藍營有很多大太陽是好事，表示人才非常多，不會找不到人選總統，民進黨可以不用替國民黨煩惱。

鄭麗文說，今天到現場看到台中隊精神抖擻、軍容壯盛，帶著必勝的信心與決心，每次大選大家都說決戰中台灣，台中無疑是選舉最重要的領頭羊，而國民黨在台中能有今天的成績，靠的是團隊努力與基層疼惜，盧秀燕則是黨內的太陽、大家共同的媽媽。

鄭麗文表示，她今天剛來的時候，又被問到「跟盧市長到底好不好」，為什麼？因為有人見不得國民黨好，怕國民黨團結，每天都要見縫插針挑撥離間，但國民黨有這麼傻、會中計嗎？不會。

鄭麗文強調，不只盧秀燕，立法院長韓國瑜也很辛苦，最近又出訪美國，回來行程滿檔，這不只是台灣的驕傲，也是國民黨的光榮；有人說「接待韓院長的行程跟鄭主席不一樣」，不一樣有什麼關係？國民黨現在行情很好，盧秀燕、韓國瑜、立法院副院長江啟臣和她自己，去美國就像去「灶咖」（閩南語：廚房）一樣。

鄭麗文說，不要受到民進黨影響，藍營政治人物去美國是為了台灣，民進黨作為執政黨，每天在外國人面前說在野黨的壞話，「下系下井」（閩南語：丟人現眼），執政黨應該不分黨派，面對外國時爭取台灣的權益，但民進黨整天在外面罵在野黨、說鄭麗文的壞話。

鄭麗文也安撫支持者，不用擔心自己，民進黨的媒體和網軍雖然照三餐修理她，但要是不修理，她才要煩惱，如果有天民進黨在稱讚她，她反而要睡不著了，表示這個黨主席做得很失敗；現在就是做得很成功，民進黨才要花這麼多錢對付一個人，表示他們在怕，會怕就好。

鄭麗文指出，這次去美國，有見到關心兩岸、也在台灣待過很多年的美國前官員，語重心長的告訴她「為了兩岸和平與台灣民主，請帶國民黨打贏」，國民黨不能再弱下去，一定要強；身為國民黨的幹部，肩上重任不只是2300萬人的前途，更關係全人類的未來。

鄭麗文最後補充，國民黨有很多大太陽是好事，這表示黨內的人才很多，不會找不到人選總統，民進黨不用替他們煩惱；除了大太陽，各位黨員與幹部都是小太陽，請大家一定要睡飽、養足精神、充滿正能量，顧好身心健康，國民黨帶給台灣的是和諧安定，不是對立仇恨。

精華 FAQ

  • 她表示這是有人見不得國民黨好、想見縫插針，國民黨不會中計。她也強調盧秀燕是黨內大太陽，是大家共同的媽媽，關係沒有外界想像的緊張。

  • 她認為盧秀燕、韓國瑜、江啟臣與自己都是藍營的重要人物，大家一起發光是好事，代表黨內人才充足，不會找不到總統人選，也不必替國民黨擔心。

  • 她批評民進黨在外國面前罵在野黨、抹黑她與國民黨，並向支持者喊話不用擔心，因為被修理代表做對了事，民進黨愈怕，愈證明國民黨有戰力。

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