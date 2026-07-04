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中選會委員補提名 沈淑妃等三人再遭藍白封殺

台灣新聞組／台北4日電
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立法院會3日舉行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團投下反對票封殺...
立法院會3日舉行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團投下反對票封殺，讓中選會主委游盈隆期待能滿編員額的「變形金剛」落空。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

立法院再度否決中選會副主委與兩名委員補提名案，藍白集體反對、綠營動員仍未過關，使中選會人事持續懸缺並引發選務運作疑慮。

立法院會昨針對行政院補提名的中選會副主委及委員共三席人事案記名投票。由於事關年底九合一選舉與公投選務，朝野氣氛緊繃。民進黨團發布甲級動員，但疑涉助理費案遭判刑的立委林宜瑾缺席未領票；國民黨民眾黨進入議場前便定調集體杯葛。副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人蔡維哲及黃謀信全遭否決。

中選會主委游盈隆上月底以電影變形金剛為喻，指中選會法定委員是9至11人，目前如缺少關鍵零件的變形金剛，盼立法院通過3名被提名人。如今中選會補提名案再度全滅，終究讓游盈隆期盼能滿編迎戰、如「變形金剛」的中選會宣告流產。

投票期間，各黨團推派的監票員緊盯票匭，投票截止後開票，由於藍白陣營全數反對，沈淑妃、蔡維哲和黃謀信的不同意票迅速過半。立法院長韓國瑜開票半小時後敲槌宣布三名被提名人均未獲全體立委二分之一同意，全遭否決。

行政院發言人李慧芝表示，本次提名仍遭立法院否決，且部分委員以「問卷回應保守」作為不同意理由，恐怕不利於外界對人事審查程序客觀性與一致性信賴，政院深表遺憾。

中選會副主委與兩席委員持續懸缺。根據中央選舉委員會組織法規定，法定委員總額為9至11人，開會門檻則以法定最低人數9人的二分之一為基準，至少5人。目前中選會包含主委游盈隆在內，共有8位委員，已超法定最低開會人數。中選會在5月中也召開睽違已久的首次委員會議，討論年底選舉事務。

中選會人士表示，目前沒有影響實質運作，但正副主委要坐鎮辦公室，跟中選會員工密切工作，沒有副主委對主委工作造成滿大負擔。

精華 FAQ

  • 這次遭否決的是行政院補提名的中選會副主委沈淑妃，以及委員被提名人蔡維哲、黃謀信三人。投票結果均未獲立法院過半同意，全部闖關失敗。

  • 因為人事案牽涉年底九合一選舉與公投選務，朝野都認為中選會人力配置攸關後續運作。民進黨甲級動員，藍白則提前定調集體杯葛，對抗氣氛明顯升高。

  • 中選會副主委與兩席委員仍持續懸缺，但目前總委員數已達法定最低開會門檻，因此實質運作暫時不受阻。不過中選會人士也坦言，缺少副主委會增加主委工作負擔。

韓國瑜 國民黨 民眾黨

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