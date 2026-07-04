新聞眼／賴清德不高興 就是違憲、侵奪行政權？

藍白無人機條例版本主張編列年度預算逐年審查，賴清德總統批違憲、侵奪行政權。圖為海巡署的無人機。（示意圖，記者黃子騰／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評民進黨以違憲、侵奪行政權指責在野黨無人機條例，卻忽略過去自己也曾主張類似作法，並認為藍白版本其實仍屬合法授權法案。

行政院提出無人載具採購特別條例，立院藍白黨團也分別提出版本草案，賴清德 總統及民進黨 「新戰神」張惇涵先後抨擊在野黨違憲，卻不提民進黨在野時也屢次要求執政黨把特別條例改列年度預算，賴擔任立委時還提了兩個特別提條例框列千億元（台幣，下同），民進黨當時怎無自覺已經違憲、侵奪行政權？

行政院日前提2100億元無人載具採購特別條例草案，規畫未來6年逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機等項目，並函請立法院送交外交國防、財政委員會審查，但遭藍白提議暫緩列案。國民黨團隨即提出黨版草案，規畫2400億元、分6年逐年編列。民眾黨也提版本主張編列年度預算，但無金額限制，另設委員會及提列產業發展綱領。

在野黨版本不僅預算規模勝出，監督機制及產業發展的掌握度顯然也比行政院版周全。但民進黨滿腦子政治攻防，一味拿違憲、侵奪行政權作文章，根本不看在野黨版本的強項，更也無視產業長遠發展，厚植自主國防量能淪為口號。

民進黨這一波攻勢先由行政院秘書長張惇涵發動，他點名台中市長盧秀燕，指憲法規定，預算由行政院提出，立法院議決，立法院不得做對於預算增加支出的決定，盧秀燕及在野所提版本恐怕明顯有違憲之虞；賴清德接續砲轟 ，指在野黨提出無人載具條例違反憲政分立原則、侵犯行政權，若回歸年度預算不僅增加年度財政負擔，也容易排擠教育、社福等其他重要的公共支出等。

賴、張口徑一致，主軸就是在野黨違憲、侵奪行政權。但是如果藍白自提黨版就是違憲、侵奪行政權，那民進黨過去可沒少幹過同樣的事，如今角色互換，民進黨過去理直氣壯，今天國民黨、民進黨做同樣的事，怎麼就是千錯萬錯？

不健忘的話，在馬政府時期，民進黨多次強烈要求執政黨將特別預算改列為年度常態預算，掛在嘴上的說詞總是「監督、制衡」，比較有名的案例馬政府提出的潛艦國造特別預算，民進黨主張軍事採購與國防建設應回歸年度公務預算編列，逐年接受立法院實質審查。

在民進黨杯葛下，馬政府最終未提潛艦國造特別預算，潛艦國造先期準備是透過國防部年度公務預算來編列經費；蔡英文上台後式啟動海昌計畫，不論是原型艦海鯤號建造，同樣都是編列年度總預算分年執行，即使是賴清德接棒編列2840億元7艘後續艦量產，都是在年度總預算中分年編列執行。潛艦可以，為什麼無人機就不行？

再者，藍白提出黨版的無人機條例，究其本質只是法律案，民進黨稱侵奪行政權，未免擴張解釋。在野黨推動的無人機條例草案僅是賦予政策法源，引導國防自主、技術研發與供應鏈韌性，為國家長期發展無人機產業提供母法依據，藍版設定預算上限並而非直接撥款，民眾黨本甚至未設金上限，是那裡侵奪行政權？充其量不過政策引導型的授權法案，完全合憲。

就實務而言，政院版2100億元，藍版2400億元， 民眾黨甚至未設金額天花板，行政院絕對保有編列與執行權力，行政院預算編列權並未被取代或架空，只是須納入年度預算須送交立法院審查，惹得民進黨不高興罷了；至於所謂排擠教育、社福預算，但如果真有排擠情況，卓榮泰不是號稱行動內閣嗎？如何分配資源，把錢花在刀口造福國人，不就是行政權應該要著力之處嗎？