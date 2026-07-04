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黑白集/數落台北淹水 賴清德別忘了自己肩膀

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台灣總統賴清德。(記者曾吉松／攝影)
台灣總統賴清德。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評賴清德在宮廟典禮上談台北淹水並轉而責備地方政府，與他過去稱淹水屬中央責任的說法前後不一，顯示其治水責任論被質疑雙重標準。

指南宮紀念呂洞賓成道千年，賴總統卻在典禮上數落台北內湖淹水，明誇沈伯洋，暗刺蔣萬安賴清德還說，面對淹水，「要有作為的，是地方政府」。真是哪壺不開提哪壺，賴總統兩年前說過，「每個縣市淹水，都是中央的責任」，他忘了嗎？

說真的，人家宮廟慶典，總統卻當成競選場子跑去噴政治口水，總嫌有些不禮貌。再說，要拉抬沈伯洋，也得掂掂他的斤兩，不能胡誇；否則，反而被選民看扁。何況，前一天沈伯洋說要把萬芳醫院變「醫學中心」已經鬧了笑話，殊不知該醫院22年前就是醫學中心。而提名如此離譜的候選人，不正是清德兄的英明決定嗎？

關於治水，賴清德的話說多了，更頻頻露餡。8年前，他擔任閣揆因中南部淹水挨批，他回嗆「哪個城市不淹水」、「批評的人可以去當上帝」。兩年前，他巡視屏東災情，以暖男口氣說「每個城市淹水，都是中央的責任」。但面對台北淹水，他卻厲聲譴責地方政府要對淹水有所作為。

賴清德所謂的治水責任，不僅在「中央」與「地方」之間跳來跳去，更在藍綠之間變來變去。他1派理直氣壯，內心卻是無限推諉，把擔子都往對手身上推，自己卻從不承擔責任。就像，他當年「用政治生命擔保吳乃仁的清白」，最後卻食言收場。賴總統忘了自己有肩膀嗎？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評賴清德在宮廟紀念典禮上談論台北淹水，並趁機數落地方政府，作者認為這像把宗教場合當成政治場子，既不合時宜，也帶有明顯的選舉操作意味。

  • 文章列舉他過去曾說每個縣市淹水都是中央責任，後來又在台北淹水時強調地方政府要有所作為，認為他在中央與地方之間切換立場，顯示責任說法並不一致。

  • 作者認為賴清德為拉抬沈伯洋而過度稱讚，甚至提名不夠扎實的人選，結果可能反被選民看穿。文中也把這些操作視為推責與包裝並行，反映政治算計大於承擔。

賴清德 蔣萬安 沈伯洋

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