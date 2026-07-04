新聞評論/吳乃仁橫行自如 證明政黨輪替必要

台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，僅管收12天就被釋放。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章以吳乃仁賤賣台糖土地與欠款未還為主軸，批評其疑似藉病脫責、司法與台糖處置失當，並藉此指稱政黨輪替對防止權貴包庇至關重要。

台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地遭判賠1.7億元（台幣，下同），但一拖10年，台糖最近才向地院聲請將他管收。誰料，吳乃仁僅遭管收12天便稱病獲釋，分文未還，台糖即撤回管收聲請。如此一來，這筆債款極可能變成呆帳，轉由全民共同承擔。吳乃仁藉民進黨 派系大老的威風游走司法漏洞，寫下了讓全民驚奇的一頁：原來這就是「綠色轉型正義」的真相！

吳乃仁近年出現在社會大眾面前的形象，不外出入高級酒店，百萬名車接送，有美女陪伴，生活豪奢。正因如此，這次吳乃仁以「罹患帕金森氏症」、「名下無財產」、「無法自理生活」等理由要求免除管收，而台糖竟然同意，外界都感到難以置信。一年多前他與五名北檢檢察官在高級米其林餐廳用餐，消費近6萬元，竟由人力仲介業者埋單，揪團檢察官最近才被判罰俸兩個月定讞。這些，人們都記憶猶新，而吳乃仁竟想稱病逃債，如果成功，台灣的司法還會有人相信嗎？

長達12年的債款，台糖今年6月才開始追討，這樣的國營事業難道只是太粗枝大葉嗎？更驚奇的是，光是6月的拘提及管收大戲，每一幕轉折都令人拍案叫絕；政府的存在，彷彿若有似無。例如，台北地院法警3日鼓足勇氣登門拘提，竟然撲了個空；時隔一周，才由吳乃仁自行向台中地院報到，完成管收。但「乃公」僅被管收了12日，台中地院即將他釋放；又過了10天，這個新聞才公諸於世。試想，這一幕曲折變化，如果不是有人在通風報信、居間穿梭，乃至下達指令，台糖會莫名其妙地收回管收聲請嗎？

現任台糖董事長吳明昌，出身屏東，是總統府秘書長潘孟安的子弟兵，也曾任屏東「信賴之友會」執行長，在卓榮泰任內被拔擢領導台糖。吳明昌想要追討吳乃仁這項欠款，應該是出於正當經營之理念；但他不旋踵又放棄管收聲請，恐怕也是發覺自己踩到了地雷。人們好奇的是，在法院拘提不著吳乃仁那幾天，誰在幫忙穿梭獻策，要吳乃仁主動到案？至於台中地院形式上完成管收，是不是早就預知很快就會釋放，只是照劇本演出做做樣子，讓輿論消風就好？其間，府院黨沒有人打電話關照過台糖及法院，必須禮遇「乃公」嗎？

台糖是國營事業，過去它的土地「只租不賣」，卻在吳乃仁手上開了「賤賣國土」的惡例。這樣的惡行，可以不追究嗎？如果這1.7億的欠款不討回，台糖就得認列為呆帳，這人民吞得下去嗎？一個出入酒店、生活豪奢的綠色黨國大老，逕自在法網之外遊走逍遙，黨政權貴不斷扭曲法理與正義呵護著他；這樣的國家配稱民主、法治、進步嗎？

吳乃仁賤賣台糖土地發生在扁政府任內，2006年遭檢舉，由台中地檢署展開漫長偵辦；直到2013年馬政府時代才2審定讞，判他3年10個月。豈料，當時綠營痛批該案是「冤案」，時任台南市長的賴清德更大呼「願用政治生命擔保他的清白」。次年，該案再審竟大逆轉，減為9個月。可以說，若非政黨輪替，吳乃仁至今仍是一身「清白」，不必承擔任何賤賣國土責任，因為民進黨絕對會為他洗刷到底。

從新潮流系大老，到賤賣國土，到介入台苯經營權的爭奪，到成為出入高級酒店的常客，吳乃仁演繹了綠朝權貴墮落的一頁。其呼風喚雨，直堪與李登輝時代的大內總管劉泰英相提並論；但「泰公」坐了3年牢，「乃公」卻只坐了短短幾個月，且迄今仍受呵護備至。政黨輪替之重要，吳乃仁可證！