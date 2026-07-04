我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

白委因人權爭議未投票 藍提鞭刑公投逕付二讀

台灣新聞組／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委洪孟楷提出鞭刑公投案3日逕付二讀交付朝野協商。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨立委洪孟楷提出鞭刑公投案3日逕付二讀交付朝野協商。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨推動鞭刑公投，欲針對重大性侵、虐童與詐欺犯罪增設特別刑法；表決中藍營以人數優勢通過逕付二讀，但民眾黨因人權疑慮全數未投票，藍白在此案上出現歧見。

面對近年詐欺犯罪與虐童案件層出不窮，國民黨立委洪孟楷等人昨天在立法院會提出「鞭刑」公投主文，對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪給予鞭刑。立院上演表決大戰，國民黨以人數優勢52票，對上民進黨反對49票，將公投逕二讀、交付協商。

值得注意的是，立法院會處理鞭刑公投提案時，民眾黨八席立委全沒投票。民眾黨人士表示，鞭刑涉及人權爭議，且可能衍生外溢效應，黨內難表態支持，但也尊重國民黨提出公投案的立場，因此在表決過程中不投票，表達白營持保留的態度。

國民黨團、民眾黨團為了衝刺年底選情，目前在立法院共提出「反廢死」、「鞭刑」、「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」4件公投案。但國民黨主席鄭麗文日前宣示要提出「重啟核電」公投案，昨天國民黨團並未提出，引發關注。

據了解，原先傳出國民黨中央提出的能源公投主文為「您是否同意政府廢除非核家園的能源政策，提高核能發電占比」等文字，讓藍營內部都覺得命題太多，因此國民黨智庫將再微調。國民黨文傳會主委陳以信表示，因重啟核能的公投本文尚未定案，仍由黨團與智庫審慎研擬，待定案後將於下周五院會提出。

洪孟楷領銜提出的鞭刑公投主文為，「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

洪孟楷在臉書表示，「支持鞭刑公投，不是支持暴力，而是支持民主程序」，要是讓人民決定，面對性侵害、虐童、高額詐欺及複合型態加重詐欺等重大犯罪，台灣是否需要建立更具嚇阻效果的刑事制度？

洪孟楷說，公投也不是立即修法，而是啟動全民參與的民主程序。

國民黨立委謝龍介也在臉書說，他支持鞭刑公投，「不是因為我們喜歡重罰，而是台灣人民真的受夠了！」近年性侵害、凌虐幼童、重大詐欺等案件一再發生，增列鞭刑制度不是私刑，更非情緒治國，而是由人民決定是否建立更完善的刑罰制度。

國會上路以來藍白還算合作無間，民眾黨提出「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」公投，就算藍營也有很大意見，但基於藍白合則二話不說，幫忙民眾黨成案；民眾黨團對鞭刑有高度疑慮，昨天則是基於尊重、暫時不投票。藍白對鞭刑立場的不合，暫時進入雙方冷靜期。

精華 FAQ

  • 公投主文鎖定性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪，以及複合型態加重詐欺罪，主張以法院宣告並依法執行的鞭刑作為特別刑法，藉此提高嚇阻效果。

  • 院會表決時，國民黨以52票對民進黨49票取得優勢，讓鞭刑公投案逕付二讀並交付協商，等於正式往後續審查程序前進。

  • 民眾黨認為鞭刑牽涉人權爭議，且可能產生外溢效應，黨內難以支持；但也尊重國民黨提案，因此選擇不投票，以表達保留與觀望立場。

公投 國民黨 民進黨

上一則

致癌沙拉油300家業者中鏢 僅下架油品 雞塊、沙拉醬等不下架

下一則

朝野4版本無人機條例同付委 綠籲韓國瑜實質支持政院版

延伸閱讀

趕年底綁大選藍重啟「核電公投」 鞭刑案下周提

趕年底綁大選藍重啟「核電公投」 鞭刑案下周提
公投時程緊迫 藍白共識最多只提4案

公投時程緊迫 藍白共識最多只提4案
台灣在野黨推出5項公投綁大選 雙方內部仍各有雜音

台灣在野黨推出5項公投綁大選 雙方內部仍各有雜音
公投提案 藍推鞭刑入法 柯文哲：先改善社會信任度吧

公投提案 藍推鞭刑入法 柯文哲：先改善社會信任度吧

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐