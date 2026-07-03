詐領1412萬助理費 賴嫡系綠委林宜瑾判7年

民進黨台南市立委林宜瑾。圖／林宜瑾辦公室提供

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨立委林宜瑾被認定長期詐領助理費1412萬餘元，台南地院依六罪合併判7年並褫奪公權4年，她已表明上訴，黨內廉政會也將啟動處分。

賴清德 總統子弟兵、民進黨 立委林宜瑾遭控20年前擔任議員起詐領助理費1412萬餘元，她雖認罪並繳回犯罪所得，但台南地院審理認為詐領橫跨6屆任期「顯非一時失慮」，昨依利用職務機會詐取財物罪共6罪，合併判7年徒刑、褫奪公權4年。林宜瑾表示將上訴，待收到判決書後再與律師討論，並視情況對外說明。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，按照廉政條例「一定要處分」，但要看到判決書後才能決定要處分多久；由於有些廉政委員暑假出國，最快8月開會後做出決議。

林宜瑾1998年首度擔任台南縣議員，一路連任橫跨台南縣市合併，共擔任6屆議員，2020年轉戰立委並當選；合議庭認定，她從2006年第三任議員開始詐領助理費，前年8月檢方偵辦，總計詐得1412萬7388元。

判決指出，林宜瑾和她永康服務處黃姓主任，以人頭助理虛報薪資、浮報或虛報助理薪資及加班費、以人頭助理代替實質助理掛名領薪資等方式詐領助理費，並將款項用來作為服務處使用或其他個人支出。

全案前年8月發動偵辦，直到去年10月起訴，林宜瑾偵辦期間即認罪，繳回1412萬多元。她審理時表示，服務處開銷很大，單是薪水無法支應，因其錯誤認知，將助理費等用於公務開銷，並當庭請求法官從輕量刑。

合議庭認為，林宜瑾擔任多屆議員、立委，應清楚公費助理補助費非民代薪資實質補貼，且她犯行長達10餘年，顯非「一時失慮、單一偶發行為」，但考量詐領的公費部分作為服務處使用，已自動繳回，而黃女不具公務員身分，無實際獲取不法財物，均依法減輕刑度。

合議庭認定林宜瑾犯行橫跨6個任期，共6罪，有3罪各判刑3年8月、3罪各判4年6月，合併執行7年。黃女則犯利用職務機會詐取財物罪共5罪，判執行2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年，條件為提供200小時義務勞務。