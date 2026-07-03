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投資九把刀電影「功夫」慘賠 李遠道歉：Taiwan Plus是災難

記者陳宛茜／台北3日電
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文化部長李遠(右)2日談到Taiwan Plus，承認定位沒有很清楚，「是一個災...
文化部長李遠(右)2日談到Taiwan Plus，承認定位沒有很清楚，「是一個災難」。(記者杜建重／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

李遠在立院承認Taiwan Plus定位混亂如災難，也為文策院投資電影《功夫》慘賠向納稅人道歉，表示未來將調整投資與審查機制。

國際影音平台Taiwan Plus成立至今，屢遭質疑成效不彰。文化部長李遠昨坦言，Taiwan Plus最大的問題是「定位沒有很清楚」，還稱「的確是一個災難」；對於文策院大力投資九把刀執導的電影「功夫」卻慘賠，他也傻眼，並表示向納稅人道歉。民眾黨主席黃國昌表示，李遠終於說了實話，真正重要的問題是，還要繼續把民脂民膏投入這個部長口中的「災難」嗎？

李遠說，他是為功夫的「制度」道歉，因為制度造成「我們給他錢這麼多，沒有收回來」，但並沒有否定投資「功夫」的決定和評審。至於講Taiwan Plus是個災難，「其實是有點文學性的描述」。

立法院教委會昨審文化部預算。國民黨立委羅智強質疑，Taiwan Plus預算宏大、政策卻收效甚微，甚至引發各式負面事件，要求10億預算減列2000萬元並凍結5成。

李遠表示，Taiwan Plus最大的問題是定位沒有很清楚，本來是想做一個向國外發聲的頻道，但一下找不到這麼多人才，只能使用大量外籍記者，遭批評後又大量更換主管，「如果給我一點時間，我很想重新幫Taiwan Plus定位」；一開始在中央社做不下去、後來又到公廣集團，「它的確是一個災難」。

羅智強說，聽到李遠用「災難」形容Taiwan Plus則是嚇一跳，形容李遠用詞「直白、但值得肯定」，既然是災難一場，他的提案算客氣了。

此外，「功夫」製作成本高達新台幣3億元，其中文策院主導的國發基金挹注約1億元、文化部國片輔導金補助3500萬元，但最終票房不到4700萬元。羅智強說，此一慘賠代表文化部近年在投資與補助策略上有監督失能之嫌。

李遠回應，當時是看好九把刀電影都很賣座，且台灣已好久沒有功夫片，「後來結果的確令人非常傻眼，我個人代表文策院投資功夫慘賠，我個人道歉，也向所有關心台灣影視的納稅人道歉」，未來將慢慢減少專案投資、增加審查機制。

精華 FAQ

  • 李遠指出，Taiwan Plus最大的問題是定位不清楚，原本想對國外發聲，卻因人才與主管更迭頻繁而失去方向；他甚至以「災難」形容其運作狀況，但也表示這是較文學性的說法。

  • 《功夫》製作成本約3億元，文策院與文化部合計挹注超過1億元補助與投資，但最終票房不到4700萬元，造成明顯虧損，因此被質疑投資與補助策略失當、監督機制不足。

  • 李遠表示自己是為制度與投資結果道歉，承認《功夫》慘賠令人傻眼，並向納稅人致歉；他也說未來會慢慢減少專案投資，增加審查機制，以降低類似風險。

國民黨 黃國昌

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