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黑白集╱特別預算 府院愛不釋手「現金卡」

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國防部長顧立雄。（記者潘俊宏／攝影）
國防部長顧立雄。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨提出無人載具條例，反對2100億(台幣，下同，約65.7億美元)特別預算，主張未來六年每年編列不低於400億元。民進黨籍的退輔會前副主委李文忠，第一時間對此表示肯定，呼籲朝野版本相互整合。但「李大砲」的看法顯不符上意，府方帶頭批評在野「侵奪行政權」，稱若以年度預算編列會排擠其他支出。國防部長顧立雄說，如何保證每年都通過400億、不被立院刪減？

近年面對預算爭議，執政團隊的發言幾皆同一心態：因為無人機（包括先前的軍購或國產疫苗）對台灣太重要，行政部門提出的規畫和金額，就是「唯一正確答案」，絕對不可調整。一旦被質疑、被修改，似乎就褻瀆「聖諭」的完整。

尤有甚者，一旦政府欽點「國家隊」，經費便大方花，支票不客氣開下去。十年前民進黨再度執政，立即展現對特別預算這張「現金卡」的愛不釋手；賴政府更是狂熱，彷彿任何重點施政都要多辦一張卡。

民主政治下，權力必須制衡，沒有什麼主張不容質疑；開銷也必須有所取捨，不能說「小孩才作選擇，我什麼都要」。但正常人的處世常識，在當今台灣政壇卻被視若無睹，更不乏側翼人士挖空心思，幫忙把道理掰彎。

這儼然解釋，執政者為何努力壓低中國歷史教學的比重。原來，「指鹿為馬」的故事，不是司馬遷的「文創」，當真發生在現實中。(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 國民黨反對一次編列2100億元特別預算，改主張未來六年每年編列不低於400億元，希望以年度預算方式推動，並保留國會監督與調整空間。

  • 府院認為此舉會侵奪行政權，且年度預算可能排擠其他支出；顧立雄也質疑，無法保證每年都通過400億元，還可能遭立法院刪減。

  • 本文認為執政團隊過度依賴特別預算，彷彿把它當成可隨時刷的現金卡；只要政府欽點國家隊，就容易大筆花費，且不容外界質疑。

國民黨

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