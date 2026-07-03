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賴蔣交鋒 賴清德點名內湖淹水 蔣萬安反擊：少政治口水

記者蔡晉宇林麗玉／台北3日電
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台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為...
台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安（圖）致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。（記者胡經周／攝影）

台北指南宮昨天上午舉行成道大典，受邀出席的賴清德總統和台北市長蔣萬安「先禮後兵」。賴總統致詞時先點名這次北市內湖區淹水較罕見，面對水災要有作為的就是地方政府；蔣萬安稍後致詞時反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水，希望領導者以蒼生為念、以民為主。

台北指南宮一早舉行孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安先到場，賴總統抵達時一一握手致意，賴、蔣短暫握手行禮如儀；眼尖記者發現，賴總統和蔣萬安等人握手後，還主動伸手與位在第二排的北市研考會主委殷瑋握手，代表賴總統也有「關注」到他。不過，賴、蔣座位分別在走道兩側，全程零互動。賴總統致詞後即離場，隨後在臉書貼文特別標註民進黨台北市長參選人沈伯洋，隻字未提蔣萬安。

賴總統致詞說，「要神保佑，也要人做對」，他上任後積極推動治水，編列四年1000億元(台幣，下同，約31.3億美元)，可惜這筆預算至今還沒通過，呼籲立法院不分朝野黨團，迅速通過中央政府總預算。

台北指南宮2日舉行成道大典，賴清德總統（中）致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要...
台北指南宮2日舉行成道大典，賴清德總統（中）致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。（記者胡經周／攝影）

賴總統也表示，面對水災要有作為的就是地方政府，他當過地方首長，把每次的颱風或豪大雨當作壓力測試，要測試的是雨季來臨前，雨水下水道和側溝有沒有完成清淤，治水計畫有無如期如實推動等。

賴總統特別指出，員山子分洪完成後，汐止就少有淹水，內湖也是；過去內湖淹水發生在大湖山莊，而今年淹水處是四、五十年來較少看到的地方；希望各縣市逐一檢討淹水原因，不足之處應提治水計畫，中央一定大力支持，不分藍綠也不分南北。接著，賴總統表示，他很肯定沈伯洋第一時間就到內湖，沈也積極向行政院長卓榮泰爭取補助經費。

蔣萬安稍後致詞反擊，面對極端氣候，中央地方一定攜手合作，台灣最不缺的就是相互指責、製造更多的政治口水，台灣需要的是團結一致面對各項天然災害，「身為台北市長，我一定全力以赴」。

蔣萬安也意有所指喊話，希望台灣任何一位領導者都要以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立，應該要攜手為民生經濟，推動更多的建設和政策，大家說對不對？

對於沈伯洋近日被質疑不清楚萬芳醫院是醫學中心，蔣萬安致詞時補刀說，昨天再次見證指南宮捐贈150萬元給萬芳醫院，這是為期4年600萬的經費，萬芳醫院2004年晉升為醫學中心，2006年更成為全國第一個獲得JCI國際醫院評鑑的醫學中心。指南宮是地方信仰中心，萬芳醫院是在地醫學中心，只要深入基層、腳踏實地，就一定會了解地方付出的用心跟努力，「在地的都了解，一定都知道」。

國民黨北市議員李明賢指出，賴清德的淹水根本「兩套標準」，「現在沒有賴總統，只有賴主席」，甚至只是為了助攻沈伯洋，根本口水救災。

精華 FAQ

  • 賴清德指出內湖出現罕見淹水，認為面對水災最需要作為的是地方政府，也強調雨季前應檢查下水道、側溝清淤與治水計畫是否落實。

  • 蔣萬安表示面對極端氣候，中央與地方應攜手合作，台灣最不缺的是政治口水和相互指責，真正需要的是團結一致面對天然災害。

  • 兩人雖在現場握手致意，但座位分居走道兩側、全程幾乎零互動；賴清德離場後也在臉書標註沈伯洋，未提蔣萬安，引發聯想。

賴清德 蔣萬安

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