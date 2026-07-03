冷眼集╱掀開楊珍妮「權勢霸凌」的糖衣

我們太習慣「愛之深責之切」這條金科玉律，抓著嚴師出高徒、「沒有完美個人，只有完美團隊」看似「出發點良善」實則迂腐，以致於很少思索，責之切不是「愛之深」，或可能是披在權勢霸凌身上的糖衣？

行政院認定貿易副總談判代表顏慧欣遭上司楊珍妮職場霸凌成立，楊被免職處分。楊珍妮先是發出六點聲明，接著是同仁署名聲援，兩波的反應均教人不寒而慄。

首先，楊說她始終「是以培養接任人的心態，以及老長官女兒的私心，坦誠且以照顧晚輩的真心對待顏副總」。當楊珍妮用「培養接任人」心態待「老長官」的女兒顏慧欣，就已經露出職場裡的大象足印，腳下踩的是職場霸凌文化的土壤。

其次，在一份署名「逾30位、近7成經貿談判辦公室與楊政委共事過同仁的共同心聲」聲明中指出，楊珍妮常說「沒有完美的人，只有完美的團隊」。仔細想想，這句不正是在職場上耳熟能詳、官大學問大的諭令嗎？

再回頭細讀顏慧欣的辭職信，顏慧欣用「職」，這是下屬對上司「敬語」用法。讀了顏辭職信內容，我們至少看到的是一個懷著抱負不忘初衷，卻有濃厚無力感的職場部屬，而不是泣訴不公不義。

顏慧欣的父親顏慶章是財政部前部長，女兒辭世，他表達願主動陳述意見協助專案小組調查。看得出顏慧欣在父親心中的重量，是任何財富名利都比不上，女兒在學業或工作上的成就都讓他驕傲無比，是一個「以女為榮」的父親。但顏家遭到巨痛，行政院卻還想著保住楊珍妮與卓院長的「體面」；楊珍妮還搬出「培養接任人」的辯詞以自清，未見一絲悔意。

這幾年公部門職場霸凌屢見不鮮，不久之前，勞動部北分署長謝宜容遭控高壓管理，長期對基層同仁言語辱罵、砸公文、要求全天候待命，肇致不幸。事發後，勞動部調查報告竟指其為「目的良善」，輿論譁然。此外，衛福部也爆出共計9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌。

監察院指出，他們依恃與部屬之間的權勢差距而刁難部屬，以貶抑人格或羞辱言詞對部屬咆哮謾罵、排擠和孤立特定部屬，並要求下班或假日必須即時回應訊息，使部屬身心不堪負荷、就診身心科，甚至選擇降調或離開職場。

駐美代表俞大㵢也被爆霸凌，包括不滿餐宴菜色而將督導人員降級、其妻以羞辱手段在兩年內換掉廿名清潔工和五名外交人員。權勢霸凌的上司，背後都有更大的權勢當靠山；表面上雖有投訴管道，卻不敵一句「立意良善」，職場霸凌當然肆無忌憚且無所不在。

公務體系聽命辦事的職場文化，不合理的要求司空見慣，被霸凌者更害怕反映後只會遭反噬；官官相護的結構性病灶難以撼動。真正的「完美團隊」，不會讓葬送生命的悲劇發生。官僚體制的內部文化，不需要轉型正義嗎？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)