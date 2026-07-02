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脫口Taiwan Plus是災難 李遠：文學性的描述

記者陳宛茜／台北3日電
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文化部長李遠(右)2日談到Taiwan Plus，承認定位沒有很清楚，「是一個災...
文化部長李遠(右)2日談到Taiwan Plus，承認定位沒有很清楚，「是一個災難」。(記者杜建重／攝影)

國際影音平台Taiwan Plus成立至今，屢遭質疑成效不彰。文化部長李遠昨坦言，Taiwan Plus最大的問題是「定位沒有很清楚」，還稱「的確是一個災難」；對於文策院大力投資九把刀執導的電影「功夫」卻慘賠，他也傻眼，並表示向納稅人道歉。民眾黨主席黃國昌表示，李遠終於說了實話，真正重要的問題是，還要繼續把民脂民膏投入這個部長口中的「災難」嗎？

李遠說，他是為功夫的「制度」道歉，因為制度造成「我們給他錢這麼多，沒有收回來」，但並沒有否定投資「功夫」的決定和評審。至於講Taiwan Plus是個災難，「其實是有點文學性的描述」。

立法院教委會昨審文化部預算。國民黨立委羅智強質疑，Taiwan Plus預算宏大、政策卻收效甚微，甚至引發各式負面事件，要求10億預算減列2000萬元並凍結5成。

李遠表示，Taiwan Plus最大的問題是定位沒有很清楚，本來是想做一個向國外發聲的頻道，但一下找不到這麼多人才，只能使用大量外籍記者，遭批評後又大量更換主管，「如果給我一點時間，我很想重新幫Taiwan Plus定位」；一開始在中央社做不下去、後來又到公廣集團，「它的確是一個災難」。

羅智強說，聽到李遠用「災難」形容Taiwan Plus則是嚇一跳，形容李遠用詞「直白、但值得肯定」，既然是災難一場，他的提案算客氣了。

此外，「功夫」製作成本高達新台幣3億元，其中文策院主導的國發基金挹注約1億元、文化部國片輔導金補助3500萬元，但最終票房不到4700萬元。羅智強說，此一慘賠代表文化部近年在投資與補助策略上有監督失能之嫌。

李遠回應，當時是看好九把刀電影都很賣座，且台灣已好久沒有功夫片，「後來結果的確令人非常傻眼，我個人代表文策院投資功夫慘賠，我個人道歉，也向所有關心台灣影視的納稅人道歉」，未來將慢慢減少專案投資、增加審查機制。

精華 FAQ

  • 李遠認為Taiwan Plus最大問題是定位不清，原本想做國際發聲頻道，卻因人才、管理與轉換頻繁而失序；他甚至以「災難」形容，但強調那是較文學性的說法。

  • 他表示道歉的是制度設計與投資機制，因為投入資金很多卻未獲回收；雖然不否定當初評審與投資決定，但面對慘賠結果，仍向關心影視的納稅人致歉。

  • 羅智強質疑Taiwan Plus預算龐大卻成效不佳，並要求刪減與凍結部分預算；同時批評功夫票房慘賠，認為文化部近年投資與補助策略疑有監督失能。

黃國昌 民眾黨

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