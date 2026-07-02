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吳乃仁關12天獲釋 藍委批「黨證無敵」 黃國昌：台糖膝蓋軟

台灣新聞組／台北2日電
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賴清德總統曾表示，願意以個人政治生命擔保吳乃仁與洪奇昌的清白。（本報資料照片）
賴清德總統曾表示，願意以個人政治生命擔保吳乃仁與洪奇昌的清白。（本報資料照片）

對於台糖前董事長吳乃仁僅管收12天就被釋放，國民黨立委王鴻薇昨表示，吳乃仁請回，黨證無敵，「不關上酒店，關進去就帕金森」；民眾黨主席黃國昌說，吳乃仁根本還沒還錢，只是表達願意協商還款，台糖就直接跪下。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則表示，賴清德曾用自己的政治生命擔保吳乃仁的清白，如今台糖又撤回管收聲請，背後有沒有黑手伸入司法？

國民黨團將要求行政院、經濟部及台糖立即向國人說明撤回聲請的決策過程，公開所有相關會議紀錄及法律依據，接受全民檢驗。

王鴻薇表示，台糖撤銷聲請，吳乃仁又可以重回「酒店人生」了，他欠台糖1.7億，管收12天算一算，一天值1400萬嗎？吳乃仁未還錢，台糖憑什麼撤回聲請，吳乃仁許給台糖什麼？還是有人要台糖高抬貴手？如果什麼都沒有，台糖負責人和董監事恐涉背信。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，吳乃仁遭管收僅12天，甚至比國軍教召14天還短，讓全民看見的不是司法威信，而是「有背景就有辦法、有關係就有特權」。

國民黨立委許宇甄說，台糖既然認為有必要向法院聲請管收，代表依法有追償的必要；如今卻在短短12天內突然撤回聲請，前後矛盾、令人費解。台糖公司欠全民一個清楚交代，決策過程是否受到任何外力影響？

黃國昌表示，吳乃仁錢都欠多久了，財產也都脫產完了，現在說要還錢，台糖膝蓋就軟了，到底是把人民當傻瓜，還是面對新潮流，只能唾面自乾？

黃國昌也說，吳乃仁根本沒有還錢，只是表達願意協商還款，每一塊錢都是人民的血汗錢，絕對就不能這樣算了，他也會要求民眾黨立院黨團究責台糖，持續要求行政部門積極向吳乃仁追討，民眾黨將全力追究，要求行政部門積極追討。

傅崐萁更直言，吳乃仁遭管收僅12天，甚至比國軍教召14天還短，這樣的結果讓全民看見的不是司法威信，而是「有背景就有辦法、有關係就有特權」。人民依法納稅、依法還債，民進黨權貴卻能獲得完全不同的待遇，這就是賴清德總統口中的「公平正義」嗎？這不只是一起債務追償案件，更是賴政府是否還有公平正義的重大考驗。

精華 FAQ

  • 因台糖撤回對他的管收聲請，法院因此不再續行管收程序。此舉立即引發在野黨質疑，認為他並未真正清償債務，卻能迅速獲釋。

  • 兩黨都認為台糖撤回聲請過於突兀，懷疑背後有政治或外力影響。王鴻薇、傅崐萁與黃國昌皆批評此案顯示特權與司法不公。

  • 國民黨團要求行政院、經濟部與台糖公開說明撤回聲請的決策過程、法律依據及相關會議紀錄，接受全民檢驗，釐清是否有人介入。

黃國昌 傅崐萁 國民黨

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