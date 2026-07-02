黑白集／少子化教育三崩 賴政府不在乎

教改被認為對教師進行各種壓榨及情緒勞動，致許多教師想提早離職退休。（記者季相儒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評少子化下台灣教育出現課堂、學校與教師三重崩壞，政府雖積極補貼民生卻對教育失能無計可施。

受少子化影響，12年國教上路12年，高三學生人數大減了三分之一；奇怪的是，「未畢業」人數反增加了近萬人。原因很簡單，制度不斷鬆綁，學制不斷放寬，但學生學習意願卻更低落，沒畢業也無所謂。

談到少子化，政府的對策源源不絕，0到18歲「國家養」都出籠，卻從未見效果。談到青年低薪，政府祭出尋職津貼、穩定就業獎勵，乃至新青安貸款等補貼，也從不手軟。唯獨對於教育的各種「崩落」現象，政府始終束手無策，乾脆就裝作視而不見。

在這種心態下，教育被設定為「教師的責任」，與學生無關。因此，上課秩序崩壞，是教師失職；學生情緒失控，教師須負責安撫；學生學習意願低落及課後生活，教師有輔導責任。台灣的教改，基本上是在對教師進行各種壓榨及情緒勞動，搞到大家都想提早離職退休 。據調查，中小學教師的「幸福感」平均僅50分，6成以上的教師都想在5年內離職。

與此成為對照的是，在矯正學校接受矯正教育的「司法少年」，卻增加了三成。其中，許多青少年遭詐騙集團或博弈產業吸收，扮演高風險的「車手」角色被捕，導致台灣現有四所矯正學校已不敷使用。

崩壞的課堂、崩坍的教育、崩潰的教師，構成台灣教育的「三崩」現象。放在少子化的脈絡裡看，真的令人擔憂。（轉載自聯合報）