我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

黑白集／少子化教育三崩 賴政府不在乎

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
教改被認為對教師進行各種壓榨及情緒勞動，致許多教師想提早離職退休。（記者季相儒／...
教改被認為對教師進行各種壓榨及情緒勞動，致許多教師想提早離職退休。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評少子化下台灣教育出現課堂、學校與教師三重崩壞，政府雖積極補貼民生卻對教育失能無計可施。

受少子化影響，12年國教上路12年，高三學生人數大減了三分之一；奇怪的是，「未畢業」人數反增加了近萬人。原因很簡單，制度不斷鬆綁，學制不斷放寬，但學生學習意願卻更低落，沒畢業也無所謂。

談到少子化，政府的對策源源不絕，0到18歲「國家養」都出籠，卻從未見效果。談到青年低薪，政府祭出尋職津貼、穩定就業獎勵，乃至新青安貸款等補貼，也從不手軟。唯獨對於教育的各種「崩落」現象，政府始終束手無策，乾脆就裝作視而不見。

在這種心態下，教育被設定為「教師的責任」，與學生無關。因此，上課秩序崩壞，是教師失職；學生情緒失控，教師須負責安撫；學生學習意願低落及課後生活，教師有輔導責任。台灣的教改，基本上是在對教師進行各種壓榨及情緒勞動，搞到大家都想提早離職退休。據調查，中小學教師的「幸福感」平均僅50分，6成以上的教師都想在5年內離職。

與此成為對照的是，在矯正學校接受矯正教育的「司法少年」，卻增加了三成。其中，許多青少年遭詐騙集團或博弈產業吸收，扮演高風險的「車手」角色被捕，導致台灣現有四所矯正學校已不敷使用。

崩壞的課堂、崩坍的教育、崩潰的教師，構成台灣教育的「三崩」現象。放在少子化的脈絡裡看，真的令人擔憂。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文中所稱的「三崩」是崩壞的課堂、崩坍的教育與崩潰的教師，意指校園秩序、學習功能與教師身心狀態同時惡化，形成少子化下的教育危機。

  • 作者認為政府對少子、低薪與就業問題都有補貼或方案，但面對教育制度鬆綁後的失序、學習低落與教師壓力，卻長期束手無策，甚至選擇視而不見。

  • 文章指出司法少年增加三成，反映部分青少年遭詐騙或博弈產業吸收，導致矯正學校人數壓力上升，也用來對照一般教育體系的失靈與風險外溢。

退休

上一則

錢櫃22歲女員工為關窗墜樓亡 負責人練台生遭起訴

下一則

蘇巧慧妹公司獲政府投資 金額避上限藍疑打「擦邊球」

延伸閱讀

新聞評論／送美夢、附戰爭 年輕世代會歡呼埋單嗎？

新聞評論／送美夢、附戰爭 年輕世代會歡呼埋單嗎？
黑白集/校園維安要配套 鐵拳勿變保全

黑白集/校園維安要配套 鐵拳勿變保全
「學生一路接住了我」 李健宏用教育陪孩子找到方向

「學生一路接住了我」 李健宏用教育陪孩子找到方向
奈及利亞校園恐攻釀3死 槍手闖考場擄人 學生驚逃畫面曝

奈及利亞校園恐攻釀3死 槍手闖考場擄人 學生驚逃畫面曝

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮