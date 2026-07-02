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蘇巧慧妹公司獲政府投資 金額避上限藍疑打「擦邊球」

記者陳儷方林媛玲／台北2日電
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民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖）胞妹蘇巧純任董事公司，拿到國發會天使投資1999...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖）胞妹蘇巧純任董事公司，拿到國發會天使投資1999.9萬台幣，因法令上限為2000萬，被質疑精準「擦邊球」。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇巧慧家族企業獲國發會投資與後續補助，引發藍白質疑利益衝突與投資金額刻意避開上限，國發會則強調投資不屬利衝法第14條範圍。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族接連獲得政府部補助，遭質疑未依「公職人員利益衝突迴避法」揭露身分。國發會昨表示，不針對個案說明，但利衝法第14條的規範並不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

立法院經濟委員會昨邀集相關部會，針對「經濟部、國發會補助案審查機制、利益衝突迴避規範全面性檢討」提出報告。民眾黨立委洪毓祥質詢，蘇巧慧2016年擔任立委至今，其父蘇貞昌2019至2023年擔任行政院長，曠世智能公司2018年成立，2021年8月蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事，2022年11月曠世智能拿到國發會的天使投資1999.9萬元（台幣，下同），2024年又獲得商發署補助120萬元，「按照時間軸來看，還滿巧的」。

國發會主委葉俊顯表示，利衝法第14條的規範不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」；國發基金以投資方式協助產業發展，與一般補助、買賣、租賃、承攬或其他採購、交易型態不同，受理申請投資案皆依｢公職人員利益衝突迴避法」規定辦理。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室質疑，政府拿來投資的錢，難道不是人民的錢？更何況蘇巧慧家族已被揭露，不只是拿到政府投資，還有關係企業數百萬的政府補助，國發會說法，完美解釋什麼叫做「球員兼裁判」。國發基金投資蘇家企業，令人質疑是精準的「擦邊球」數字，是否因深知法令對「投資」的定義及2000萬上限，才故意選定「1999.9萬元的投資金額？這也太巧了！」

精華 FAQ

  • 因曠世智能在蘇巧純任董事後，先獲國發會1999.9萬元天使投資，隔年又拿到商發署補助，外界認為時間點與政治身分高度重疊，疑未充分揭露關係。

  • 國發會主委葉俊顯指出，利衝法第14條規範不包含投資，只涵蓋一般補助、承攬與採購；國發基金以投資協助產業發展，受理案件仍依規定辦理。

  • 藍營認為政府投資也是公帑，不應因名義是投資就迴避利益衝突檢視，並質疑1999.9萬元接近2000萬元上限，是否刻意選定金額來打法規擦邊球。

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