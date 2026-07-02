台灣軍公教明年加薪逾4％？卓榮泰今拍板

行政院長卓榮泰2日將決定軍公教加薪幅度。（圖／行政院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院將於今天拍板116年度軍公教待遇提升方案，審議會已提出加薪2%至6%等選項，外界預期調幅可能超過4%，並同步研議專業加給與調薪法制化。

明年度軍公教待遇是否調升受矚目，行政院人事總處昨舉行軍公教員工待遇審議委員會，據了解，會中提出加薪2%到6%等不同方案，最終結果待行政院長卓榮泰 拍板，將於今天行政院會通過，並包括專業加給調整、調薪法制化議題。

卓榮泰曾對外表示，明年軍公教調薪，將朝過往的3%至4%為基礎思考。人事總處已向政院爭取調薪，並邀公教團體代表座談。

人事總處昨舉行軍公教員工待遇審議委員會，綜合評估相關指標數據，提出待遇調整的研析方案。

對於加薪幅度，人事總處表示，軍公教員工待遇審議相關議題按程序進行，待行政院政策決定後對外公布。根據行政院會公開議程，人總將在今天院會報告「116年度軍公教員工待遇提升方案」。

據了解，軍公教加薪幾成定局，審議會中提出加薪2%至6%等不同方案，沒有「不加薪」的建議，另也考慮不同職等有不同加薪幅度等方案，相關建議已送行政院，待卓揆最終決定；若按照卓揆先前說法，調薪幅度可能落在4%以上。

此外，由於公務員專業加給包含在待遇調整項目之中，人事總處已多次說明，若有規畫待遇調整方案，公務員專業加給也會被納入綜合評估。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪在2011年、2018年各調整3%，2022年、2024年各調整4%，2025年3%。