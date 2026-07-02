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在野版無人機條例草案 賴清德批違憲政分立、侵犯行政權

記者蔡晉宇歐芯萌／台北2日電
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身兼民進黨主席的賴清德總統指在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權...
身兼民進黨主席的賴清德總統指在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權。（本報資料照片）

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權；更重要的是，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出。

賴清德指出，面對國防自主無人載具建置的迫切需求，為確保國軍戰力持續提升，行政院已於6月18日提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，送交立法院審議；希望透過特別條例，加速推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購，厚植國防自主能量，強化台灣整體防衛韌性，並帶動無人載具產業發展。

不過，上周五立法院院會，在野黨團聯手將行政院版特別條例草案暫緩列案。國民黨與民眾黨本周也陸續表示，將提出各自無人載具條例版本，並以特別預算有迴避監督之虞為由，主張相關經費應回歸年度預算編列。

賴清德強調，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權，更重要的是，無人載具技術發展日新月異，國軍建軍備戰更具有高度時效性。

賴總統說明，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出，更難以即時回應建軍需求。

賴總統表示，透過特別預算，在明確的預算規模與執行期限下，搭配對無人載具的大量採購，可提供產業穩定、延續且可預期的長期訂單，降低業者投資的不確定風險，讓國軍建軍與國防自主產業同步發展。

他說，目前，台灣無人載具產業以「非紅供應鏈」及「軍民兩用」為核心，整體產值正邁入快速成長階段。面對國際供應鏈重組及國防採購需求提升，政府希望藉由提升國防自主研製能量，帶動整體產業持續升級，掌握國際合作的新契機。

為了強化國軍戰力、展現台灣自我防衛的決心，也為了把握與國際安全供應鏈接軌的重要時刻。他呼籲立法院朝野各黨，以強化台灣整體防衛韌性為共同目標，共同支持行政院提出的國防自主無人載具採購特別條例草案，並盡速完成審議，攜手厚植國防自主能量，共同守護台灣安全。

精華 FAQ

  • 他認為在野黨版本違反憲政分立原則，並有侵犯行政權之虞；同時也會削弱政府依國防需求快速推動採購與建置的能力。

  • 行政院版希望透過特別條例加速無人機、無人艇等研發、生產與採購，讓國軍戰力持續提升，也帶動本土國防自主與相關產業升級。

  • 他指出年度預算若全部承擔，會使單一年財政壓力大增，還可能受額度限制而排擠教育、社福等支出，且不利即時回應建軍需求。

賴清德 民進黨 國民黨

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