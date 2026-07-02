新聞評論／輕浮內閣 為何政務官多敷衍了事

內閣近日出現「多事之秋」的景象，暴露卓榮泰領導的政院紀律散漫。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文痛批卓榮泰內閣面對霸凌、洩密與爭議標案時處置拖沓，政務官又常公私不分、推責狡辯，導致行政紀律鬆散、專業與公信力持續下滑。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮涉嫌霸凌顏慧欣案，經調查認定霸凌成立，拖了數日，閣揆卓榮泰 才宣布停止其職務。與此同時，傳出涉及「兒少性剝削」的前科犯竟然大賺政府標案，10年得標近6000萬（台幣，下同）；其中最大戶，卻是高喊反性騷的勞動部。也在同時，教育部長鄭英耀以「身體不適」為由請假，不出席立法院委員會的「校事會議」修法審查，卻跑到彰化陪民進黨 縣長參選人跑行程，也引發外界怒火。

這麼多事件，在幾日內同時發生，不僅勾勒出一個「多事之秋」的內閣景象，也暴露了卓內閣部會紀律多麼散漫，政務官的責任倫理多麼飄忽與輕浮！若再檢視監院近日公布的「外交部公文外洩」調查，多起機密外洩案出自駐美代表處，連副總統蕭美琴當選時要求關務署免查驗其私人酒類入台的不光采內情，都被揭露。更令人扼腕的是，時隔兩年多，政府部門迄未查出資安漏洞何在、又如何遭駭。這對口口聲聲「國家安全」的賴總統，不啻打了一個大耳光。

卓榮泰動輒以政治手段抵制立法院通過的法案，並動輒反控在野黨杯葛，表面上是在捍衛民進黨的顏面，實質上卻是在削弱行政部門的紀律與專業，同時也削弱政府服務人民的效能。而流風所及，各部會有樣學樣，一再表現出顢頇、傲慢、怠惰的姿態；政務官只要學會狡辯，能把責任推給在野黨，就被視為忠臣大將。楊珍妮霸凌副手，鄭英耀謊騙立委在上班時間輔選，洪申翰遇事滿不在乎，都與卓榮泰的「薰陶」脫不了關係。

卓榮泰對在野黨的倨傲，或許是為了維護執政黨的顏面；但把這樣的心態放進一切行政舉措，其結果就是「政與黨」、「公與私」的價值混淆，進而導致政府行政效能的弱化與專業的崩潰。正因為凡事只「分藍綠」，於是所有政府標案都是「綠友友」一馬當先分肥，包括綠能、治水、前瞻的各項計畫，無不如此。包括「綠共案」的二審判決逆轉減刑，也讓賴總統口口聲聲「國安零容忍」的誓言，成了笑話。而洪申翰滿口「反性騷」的漂亮話，卻擋不住兒少性剝削前科犯的行銷攻擊，把近4000萬元的標案交給對方。這麼嚴重的失職，能以「疏忽」或「不知情」便輕輕帶過嗎？

卓榮泰對楊珍妮霸凌案的處理，也是一路拖泥帶水，這想示範什麼政務官風範？霸凌案3月底就被揭露，卓榮泰未積極處理，導致顏慧欣之父顏慶章公開出面，聲稱願意接受訪談；又拖了兩個月，調查報告才出爐。問題在，當事人楊珍妮指控調查小組未給她親自說明及答辯的機會；試問，這樣略過當事人的調查，能稱完整或客觀嗎？卓內閣原本的想法，或許以為可藉輿論的壓力逼迫楊珍妮自行請辭；但楊珍妮自覺未受公平調查，加上有同仁連署背書，於是事件便又回到「政治處理」的循環，各說各話。只能說，這個政府真是製造「羅生門」的高手。

再看，在韓劇「鐵拳教育」引發社會廣大回響後，教長鄭英耀故意迴避「校事會議」的修法審查，卻跑去地方輔選，證明其基本心態是「服務政治重於服務教育」，並不把心放在教育上。今年1月，全台教師上街抗議要求取消校事會議，鄭英耀被問到會不會接受陳情，他竟冷回：「我希望他們好好回到學校去教書」。這樣的教長，如何期待他解決教育現場的問題？

目前的行政院是一個輕浮內閣，從上到下，缺乏規畫前瞻與解決問題的可信重量。當政務官霸凌、怠惰、說謊、洩密都無所謂，他們如何帶領國家？