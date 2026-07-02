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經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效

台灣新聞組／台北2日電
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行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮）因涉職場霸凌，總統府1日晚發布總統令指出...
行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮）因涉職場霸凌，總統府1日晚發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，1日即生效。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

經貿辦職場霸凌案延燒，楊珍妮遭行政院停職後，總統府再發布總統令免職生效，成為首位因霸凌被免職的政務官，監院亦同步調查中。

行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，行政院自昨日起將其「停職」；與此同時，總統府昨晚發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，昨日即生效。監察院表示，針對經貿辦疑似職場霸凌案，已於4月22日立案，持續調查中。

楊珍妮是首位因霸凌遭到免職的政務官。據了解，楊珍妮質疑行政院調查程序及結果，已委請律師尋求救濟。

顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章在沉默數月之後，昨天以「What is left, when honor is lost ?（失去榮譽還剩下什麼？）」為題發表聲明。他直指，楊珍妮稱顏慧欣是由她推薦進入經貿辦是謊言，並期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。

顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章1日聲明表示，期望監察院調查過程能秉持更公正態度，...
顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章1日聲明表示，期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。（本報資料照片）

國民黨立委翁曉玲昨質疑，只有「常任文官」才有停職問題。考試院秘書長劉建忻表示，「政務官就是去留」，行政院秘書長張惇涵說，程序完成就會公布。官員解釋，行政院除了按照調查報告結果約見楊珍妮，並依相關辦法停止其職務，再提請總統免職；政務委員由行政院長提請總統任命，免職也是依此程序。

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣3月因病離世，傳出她生前遭職場排擠，行政院歷經3個月調查，於6月26日公布調查結果，認定楊珍妮構成職場霸凌。

行政院長卓榮泰6月底決定依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」將楊珍妮停職，楊則二度透過聲明否認霸凌，並質疑調查報告是少數圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序，不排除採取法律途徑。

張惇涵昨天表示，調查報告共約談31人次、兩份書面資料、1名訪談人是採電話受訪，依法有錄音、紀錄可循，因此耗費3個月才完成調查報告，非常完整、詳盡、公正，行政院尊重也接受調查報告。楊珍妮身為當事人，當然有權利用各種方式做後續程序，行政院尊重。

對於部分經貿辦人員發聲明力挺楊珍妮，張惇涵表示，行政院上周公布的調查報告，明確揭露訪談人員的正反看法不一，也對楊管理風格評價兩極，部分經貿辦人員的聲明，剛好證明調查報告所言屬實，「我們的報告絕對禁得起檢驗」。

張惇涵說，監察院已經啟動調查，行政院除行政調查，也配合監察院調查。劉建忻指出，楊珍妮以前是非常優秀的文官，對國家有貢獻，這不會抹煞，但政務官不適用「公務員保障法」，楊珍妮無法受到公務員保障委員會的救濟管道。

精華 FAQ

  • 因行政院調查認定她涉職場霸凌，先依相關辦法停止職務，接著再提請總統免職；總統府昨晚發布總統令，讓免職自昨日起生效。

  • 行政院已完成內部調查並採取停職、提請免職措施，監察院則自四月二十二日起立案調查，並表示仍持續蒐證與釐清相關事實。

  • 楊珍妮兩度發聲明否認霸凌，質疑調查報告欠缺正當程序，並指出內容偏頗；她已委任律師，準備透過法律途徑尋求救濟。

國民黨

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