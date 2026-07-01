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指蘇巧慧三鶯線、原博館、財劃法都擺爛 藍批：沒資格選新北市長

記者葉德正／新北即時報導
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新北市議會國民黨團舉行記者會，痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績會收割、有困...
新北市議會國民黨團舉行記者會，痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績會收割、有困難不見人」。(記者葉德正／攝影)

捷運三鶯線通車，再度成為藍綠交鋒重點。新北市議會國民黨團1日舉行記者會痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績會收割、有困難不見人」，質疑當初捷運三鶯線缺工缺料不見她為新北奔走，更點名汐東線、原博館、財劃法、原住民禁伐補償、疫苗等，蘇都未替新北爭取，有成果才出來收割，根本沒資格選新北市長。

新北市議員江怡臻表示，三鶯線施工期間面臨缺工缺料及龐大財政壓力，新北市府負擔316.6億元(台幣，下同)，自籌超過6成，蘇巧慧卻沒站出來向當時的行政院長蘇貞昌喊話，根本是老爸在位時卡關，女兒選舉時收割。捷運汐東線同樣也面臨新北市需負擔205億元，中央僅負擔58億元情況。

江怡臻說，當初父女號稱一起拚新北，但新北市民看到的是「老爸在中央卡預算、拖流程，女兒裝聾作啞十年」，直到新北團隊完成建設，蘇巧慧才搶在新北市府及侯友宜之前宣布三鶯線通車，所有成果被蘇巧慧一篇臉書文打包帶走，表面尊侯、暗地割喉，有困難時不見人影，有政績就出來收割。

江怡臻指出，侯友宜昨兩度向行政院長卓榮泰拜託，針對新北仍在興建的7條捷運增加經費、加快行政流程，卓榮泰上台卻稱蘇巧慧是三鶯線代言人，民進黨政府上下都在收割。

新北市議員林國春則說，蘇巧慧還跨區收割板橋華僑高中滯洪池政績，新北市水利局早在2024年4月就完成現勘及規畫，蘇巧慧直到10月才跟著會勘，卻宣稱是自己爭取，這是惡霸、粗劣的政治手段。

新北市議員林金結表示，蘇貞昌過去擔任台北縣長及民進黨主席時，都曾主張修正財劃法，還曾說每次編預算都會在深夜冒冷汗，蘇巧慧擔任立委10年如果有支持「妳爸爸晚上睡覺就不會冒冷汗」。若蘇巧慧心中真的是404萬新北市民，就應要求卓榮泰附署財劃法，否則沒有資格參選新北市長。若蘇巧慧反對現在這個版本，請問你自己的版本在哪裡？

新北市議員洪佳君表示，2017年原本屬新北的原住民族博物館建設最後大轉彎，蘇巧慧身為鶯歌在地立委，又稱是原住民媳婦，卻沒有替地方說話，當時的市長朱立倫形容，就像運動員已拿到金牌掛在脖子上，中央卻改口說獎牌掛錯，要掛到別人身上，新北情何以堪。

洪佳君也提及，在野立委推動禁伐補償時，蘇巧慧投下反對票，要求蘇巧慧出面說明、道歉。

林國春更指，蘇巧慧稱是原住民的另一半，卻反對買疫苗，讓很多55歲以上原住民朋友無法盡速接種，蘇巧慧應該對外說明。林國春也提及蘇家官邸失竊案，批蘇家「一家人都在說謊」，認為這樣的政治人物應被國人唾棄。

蘇巧慧回應，三鶯線順利通車，她感謝每一位參與建設的人，行政院長卓榮泰在通車典禮提到，前行政院長蘇貞昌第一次任內拍板將板南線由永寧延伸至頂埔，才讓三鶯線得以提早實現；第二次擔任院長時也全力支持三鶯線。

她說，新北市府當時未曾將財務修正計畫送至行政院，因此不存在「財務計畫躺數年」的情況，相關說法是謠言。

她也表示，她與立委吳琪銘任內全力支持前瞻預算，推動捷運建設，反觀國民黨當年曾在立法院以灑麵粉、丟水球方式杯葛前瞻預算，如今卻反指支持前瞻建設的人搶功收割「不知道要怎麼評論」。她強調，三鶯線通車是好事，也是大事，應感謝所有人的努力。

精華 FAQ

  • 藍營指蘇巧慧在三鶯線、汐東線、原博館與財劃法等議題上，遇到困難時未出面替新北爭取，等到建設有成果才跳出來收割，因此認為她缺乏資格參選市長。

  • 蘇巧慧表示，三鶯線順利通車是大家共同努力的結果，並指出卓榮泰在典禮上也提到蘇貞昌任內拍板延伸板南線，才讓三鶯線得以提早實現，否認個人獨攬功勞。

  • 除了三鶯線，藍營還提到汐東線經費分攤、原住民族博物館規劃變動、財劃法修正、禁伐補償與疫苗政策，認為蘇巧慧在多項地方與中央議題上都未積極替新北發聲。

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