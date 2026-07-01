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藍委揭性剝削犯變綠友友 10年得標政府標案近6000萬

台灣新聞組／台北1日電
國民黨立委陳菁徽在臉書爆料，勞動部的社群維運標案，連年得標廠商負責人是兒少性剝削...
國民黨立委陳菁徽在臉書爆料，勞動部的社群維運標案，連年得標廠商負責人是兒少性剝削案的前科犯。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

陳菁徽指控勞動部社群維運標案由兒少性剝削前科犯負責公司長期得標，金額近六千萬元；勞動部則回應現行採購法未設個人前科審查，將研議改進。

中央政府總預算近期還在審議當中。國民黨立委陳菁徽昨天在臉書爆料，勞動部的「歲出用途累計表」統計，截至今年5月底，勞動部累計支出早已高達1076億元（台幣，下同），其一筆365萬的社群維運標案，連年得標廠商負責人，竟然是兒少性剝削案的前科犯。網友批評民進黨政府在標案審查上把關不嚴，質疑前科犯竟能連年得標是否具備「綠友友」或特定政治關係。

陳菁徽指出，勞動力發展署「114-115年就服職訓社群平台維運採購案」，得標廠商讚點子數位行銷有限公司，預算金額365萬元。負責人是權自強。2001年，權自強胞兄權自立在網路聊天室誘騙未成年少女出來見面，以迷藥迷昏後性侵，再把過程製成光碟販售，共7人受害，最小年僅3歲。權自強協助複製影片及圖檔、製成光碟、架設網站「大貓的催眠驚異大奇航」，並在多個色情網站刊登廣告、販售牟利。2004年遭依違反「兒童及少年性交易防制條例」判刑1年、緩刑3年定讞。

陳菁徽說，最近10年民進黨政府上任以後，勞動部及附屬相關單位的社群媒體維運，大量與讚點子合作，讚點子數位行銷有限公司政府標案底價金額合計5964萬917元，其中，勞動部勞動力發展署中彰投分署、勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署三個單位合計3784萬9142元。

陳菁徽質疑勞動部，怎麼敢、怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓兒少性剝削案件前科犯長期承接政府機關社群媒體維運？

陳菁徽說，民進黨政府明明有預算可以用，卻一邊喊沒錢，一邊大撒幣，抹黑造謠在野黨阻擋預算，實際上卻把人民的納稅錢花在這些令人難以接受的地方，賴清德總統別再說沒錢了，先解釋一下為何勞動部要跟一個性剝削罪犯長期合作吧。

勞動部回應表示，政府採購法並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」審查機制，也無明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與「政府採購法」主管機關進一步討論。

勞動部說，權自強所經營廠商承接於勞發署所屬及勞保局的社群平台維運，則依採購法第101條至第103條規定，投標資格審查包含法定停權情形，但並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」的審查機制。針對本案履約，勞動部將持續強化審查與監督機制，確保公務資訊發布符合契約規範與機關立場。

精華 FAQ

  • 新聞指出，勞動部一項社群平台維運標案，由具兒少性剝削前科者擔任負責人的公司得標，且近十年來持續承接相關政府標案，引發外界質疑採購把關不嚴。

  • 被點名的廠商是讚點子數位行銷有限公司，陳菁徽稱其十年來與勞動部及附屬單位合作，政府標案底價合計約5964萬917元，其中部分單位金額特別高。

  • 勞動部表示，政府採購法沒有針對負責人個人刑事紀錄的審查機制，也未明文限制前科者設公司投標，將再與主管機關討論，並強化履約審查與監督。

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