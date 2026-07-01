楊珍妮涉霸凌停職 經貿辦7成聲援 藍疑卓榮泰棄車保帥

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌，1日起停職。（本報資料照片）

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌，今起停職，行政院昨完成人事作業。但昨天有過半的經貿辦人員串連聲明，指楊珍妮雖嚴格，但私下關心從不缺席，與外界偏頗描述有落差，辦公室也未出現惡劣粗俗言語，盼能反映事實全貌。

本報系聯合報報導，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病離世，傳出她生前遭遇職場排擠，行政院公布外部委員調查結果，認定楊珍妮持續以冒犯的負面方式，否定顏慧欣與經貿辦人員意見，造成冒犯性的不友善工作環境，導致他們身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌。

行政院長卓榮泰 決定從今天起停止楊珍妮職務。楊珍妮質疑調查欠缺正當程序，並稱外界抹黑來自特定來源，企圖影響結果；對有心人士虛構言論，不排除採取法律途徑。

對於楊的聲明，民進黨立院黨團書記長范雲說，霸凌防治是跨黨派共識，民進黨團尊重楊珍妮發言及依法救濟的權利；但經過此次事件，黨團會繼續監督行政院。

據了解，停職前夕，楊珍妮昨進入經貿辦時心情沉重，有經貿辦同仁為她獻上送別花束，並以一張大合照為她在任最後時刻留下紀念；另有逾30位、近七成經貿辦人員發布共同聲明聲援，楊在閱讀後激動落淚。行政院則未對聲明給予回應。

這份經貿辦人員聲明指出，楊珍妮凡事親力親為，面對談判壓力總是勇於承擔責任，不擺出主管架子；雖然在工作上有嚴格要求的一面，但私下對同仁的關心從不缺席，盡力參與下屬的婚喪喜慶，遇到困難時也曾感受真摯的支持，種種皆與外界偏頗描述有相當落差。

聲明也提到，國際經貿談判工作本質具有高度急迫性及高壓特性，但即便工作強度再高，辦公室內從未出現惡劣粗俗的言語，同事之間多以戰友相待。

楊珍妮案延燒，在野黨批評卓榮泰的策略就是「棄車保帥」，行政團隊應好好面對，須向全國說明。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，如果連顏慧欣此等的高級文官都會受到霸凌，到目前為止，在執政黨、在政府裡，到底有多少外界不知道的霸凌案？或者職場霸凌已變成民進黨執政的潛規則？