爐碴案 綠前中執委郭再欽判8年半 藍營：台南黑金政治盤根錯節

民進黨前中執委郭再欽因違法填埋爐碴案，29日被法院依違反廢棄物清理法等罪，分別判刑8年6月及2年2月。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台南學甲爐碴案一審重判郭再欽8年6月，法院認定其違法回填爐碴牟利；藍營痛批黑金政商勾結，綠營僅回應尊重司法。

台南學甲爐碴案歷經不起訴，檢方4年前重啟調查，認定民進黨 前中執委郭再欽當負責人的明祥馨公司收受爐碴後，違法填埋到農地或工業用地共68萬多公噸；一審昨以郭再欽涉犯廢棄物清理法共7罪，判處8年6個月徒刑，另涉逃漏稅等罪判刑2年2月，得易科罰金。

環保局表示，全案有24.7萬公噸爐碴去化完成，待處理的部分，明祥馨2場仍有約15.4萬公噸，已要求清理義務人儘速完成去化及銷售，全程興業廠房下方約27.9萬公噸，因屬合法工廠登記及合法建物，現階段採取風險控管措施，未來若申請變更使用或拆除執照，將立即要求開挖清理。

判決指出，有公司經營電弧爐碴篩分及磁吸，再重新配售，先借用明祥馨公司廠房堆置爐碴，後來借牌使用，明祥馨2010年新增廢棄物清除業，郭再欽見有厚利可圖也決定投入，卻因品質不佳或銷售不出去，需要堆置爐碴，索性收購農地或購入、租用工業用地，將爐碴回填68萬多公噸。

郭再欽等8名被告否認犯行，郭供稱「爐碴再利用商品是個產品，不是有毒廢棄物，且公共工程也在使用，希望法官給予公平對待」。

合議庭認為，爐碴是煉鋼業事業廢棄物，依再利用相關規定，爐碴僅能作為非農業用地工程填地材料，明祥馨有再利用核可、也購入再利用製程需要的機器，但技術問題無法產出優良品質水泥製品，或銷售不出去，便將爐碴產出物填入土地，非屬事業廢棄物再利用行為。

合議庭認為，郭再欽收購農地或租或買工業用地，甚至竊占國有地，將鋼鐵廠收購的爐碴挖埋在2、3公尺的深坑，再覆蓋土壤，之後轉手將土地高價出售，反覆利用此手法牟取暴利，嚴重影響環境衛生，危及生態，惡性不輕。

全案除郭再欽重判，其餘7名被告各判1年4月到6年不等徒刑，明祥馨公司依廢清法判200萬台幣罰金。

學甲爐碴案於2015年首度被查辦，2020年重啟調查，一路延燒到2022年，當年11月發生88槍案，槍手掃射郭再欽掌控的明祥馨公司變賣的舊廠房，外界質疑背後利益糾紛龐大。昨一審郭再欽被重判，國民黨立委、台南市長參選人謝龍介直言，不能再讓政商關係凌駕在人民健康與土地安全之上。 南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，判決結果有一定程度回應社會期待，但整體刑度仍過輕，郭再欽涉及多起司法案件，且以郭為核心衍生的黑金政治及黨政勾結問題，至今在台南盤根錯節，甚至與民進黨高層關係密切，應實施科技檢控，防止潛逃。南市議會民進黨團回應，「相信法院依法公正審理」。