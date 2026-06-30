我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

狗仔爆王定宇傳「我想要妳」訊息遭求償 法院判免賠

記者林孟潔／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇（圖）傳訊息給女子「我想要妳」對話截圖，...
網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇（圖）傳訊息給女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。（本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

葛斯齊公開王定宇與郭女對話截圖，引發王提誹謗並求償180萬元；北院認定其有合理查證，相關評論屬可受公評事項，判王敗訴。

網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給郭姓女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。民事部分，王提告向葛求償180萬元（台幣，下同），台北地方法院日前判決王敗訴，葛免賠，可上訴。

網紅狗仔葛斯齊（圖）在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」對話截圖，...
網紅狗仔葛斯齊（圖）在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。（本報資料照片)

葛斯齊看不慣王定宇講港星劉德華是「媚共藝人」，2024年11月7日在臉書發表貼文、直播影片，公開王定宇傳「我想要妳」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」給郭女的訊息截圖，事後持續評論，王定宇認葛斯齊影射他私生活混亂，涉犯加重誹謗罪。

葛斯齊辯稱2024年7月18日與郭姓女粉絲見面，郭女稱和王定宇很熟，提出與王定宇的LINE對話紀錄，他回想王在台南服務處被人潑漆、再比對王定宇LINE貼圖頭貼及臉書打卡時間，才在臉書刊載貼文和直播影片，檢方認為葛沒有主觀犯意，處分不起訴。

民事部分，王定宇提告求償180萬元，他主張葛言論除了包括「一位無法對家庭忠誠的立法委員」、「你比謝宜容還可惡悲哀」等偏激不堪言詞，六度以將關於他的私生活的不實言論公諸於世，侵害名譽權，提告請求賠償180萬元。

葛斯齊則反駁，他有向郭女、郭女前夫詢問事情經過，並取得對話截圖，以盡查證義務，且相關訊息涉及立委是否有人格或道德上瑕疵，屬公共利益，應讓選民得以知悉，王定宇明知對話截圖為真，卻公然說謊，實不足取。

法院開庭期間，葛斯齊曾表示郭女2024年7月19日傳與王定宇的對話截圖給他，同年11月12日再告訴他訊息不是真的，已對王定宇提告誣告、教唆偽證罪，也對郭女提告偽證罪。

台北地院指出，郭女在檢方偵查中證稱，王定宇是主動加她臉書好友，2024年7月中旬她和葛斯齊見面吃早午餐，她有將對話截圖傳給葛等語，法院認為葛貼文和直播引用郭女訊息，並非憑空捏造。

另從葛斯齊與郭女前夫訪談的錄音檔及譯文等，法院認定葛所述王定宇與郭女往來的事件，並非只有郭女單方面說詞，也有其他合理查證。北院指出，葛斯齊加入個人觀感，針對王定宇所做的其他評論，屬於對可受公評之事發表評論，並非單純貶抑王，應受憲法言論自由保障，判決王敗訴，葛免賠。

精華 FAQ

  • 葛斯齊表示，是因不滿王定宇批評劉德華為「媚共藝人」，才在臉書貼出疑似王傳給郭女的訊息截圖，並持續直播評論，進而引發王定宇提告。

  • 北院認為葛斯齊並非憑空捏造，而是有郭女、郭女前夫等說法及對話截圖可供查證，且其評論涉及可受公評事項，受言論自由保障，因此判免賠。

  • 王定宇主張葛斯齊以「無法對家庭忠誠」等言詞影射其私生活混亂，六度散布不實言論，已侵害名譽權，因此提起民事求償180萬元，並曾提刑事誹謗。

民進黨 劉德華

上一則

韓國瑜高規訪美 台前外交官：告訴賴「你非美唯一選擇」

下一則

教長立法院缺席現身彰化 遭質疑輔選

延伸閱讀

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴
瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了
韓國瑜訪美成功 藍白卻擋無人機條例 王定宇：給他難看？

韓國瑜訪美成功 藍白卻擋無人機條例 王定宇：給他難看？
最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網