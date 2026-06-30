扁重申「扁案」是政治案 問賴：過去挺赦扁 還算數嗎？

前總統陳水扁（中）在臉書表示，賴清德曾表示支持特赦陳水扁，「不知道是否還算數」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳水扁近日再度在臉書主張扁案具政治性，並引用賴清德過去支持特赦的談話，質疑賴清德當上總統後是否仍會延續相關主張。

被判刑確定服刑，但目前保外就醫中的前總統陳水扁 昨天在臉書表示，前總統蔡英文 邀請時任台南市長賴清德 擔任行政院長時，賴清德曾表示他支持特赦陳水扁，問蔡英文對於特赦扁態度如何，當時蔡英文說「她會處理」。陳水扁重申「扁案」是政治案件，問「如今賴總統第一任任期也已經過半，過去赦扁的主張及呼籲，不知道是否還算數？」

陳水扁近日陸續在臉書探討「扁案的政治本質」議題。陳水扁昨天以「扁案的政治本質之10-賴清德接受閣揆前跟蔡總統提赦扁」為題表示，2019年3月天下文化出版「用行動帶來希望-賴清德的決策風格」，其中第48頁報導賴清德決定是否接受蔡總統提名出任閣揆的四個問題。

陳水扁指出，第三個問題，賴清德說，前總統陳水扁的官司在中途更換法官，並未受到公平審判，加上6年牢獄身體也出問題，陳水扁是台南子弟，他在台南市長任內在議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁，總統的態度如何？當時蔡英文表示，她會處理，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。

陳水扁說，蔡英文總統兩任8年總統早已任滿，並沒有看到她有處理有關赦扁議題。唯一公開主張並籲請特赦阿扁的賴清德市長、賴清德院長，當馬英九、蔡英文都握有特赦阿扁的憲政特權，而不行使，不能責怪賴清德，因為那是總統的政治特權，我們都要尊重。

陳水扁表示，「如今賴總統第一任任期也已經過半，過去赦扁的主張及呼籲，不知道是否還算數，或者把赦扁議題全推給無權決定赦免的法務部長，而對外說跟他無關？」陳水扁也強調，「如果扁案不是政治案件，什麼才是政治案件？」