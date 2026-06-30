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黑白集／王義川痛罵游盈隆 反幫中選會鍍了金

黑白集
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民進黨立委王義川社會形象及公信力的反指標作用，幫中選會鍍了金。（本報資料照片）
民進黨立委王義川社會形象及公信力的反指標作用，幫中選會鍍了金。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評王義川痛罵游盈隆，反而凸顯前兩任中選會主委爭議更大，也讓外界重新檢視中選會中立性與公投綁大選的正當性。

游盈隆說了句「公投綁大選已成必然趨勢」，即遭綠委王義川痛罵是「史上最差中選會主委」。王義川忘了，前兩任主委陳英鈐、李進勇，所作所為才是「罄竹難書」。標籤「最差中選會主委」，其實是王義川「見笑（羞愧）轉生氣」。

中選會是法定獨立機關，民進黨執政，卻將其當成綠營側翼、附隨組織，從委員到主委都一片綠油油。李進勇甚至還是綠營縣長落選人。這樣的用人，使得過去兩屆中選會爭議不斷，中選會也被譏為「忠犬會」。

過去幾年，中選會對在野陣營提出的公投案極盡刁難；還曾因選務疏失，造成2018年台北市長選舉「邊開票、邊投票」的亂象。中選會一方面逾越法定職權，對只能「程序審查」的公投案進行「實質審查」准駁。可以說，無法無天至極。

去年針對藍委的大罷免，中選會對反藍罷團的錯假連署都輕輕帶過，對其違法募款、宣傳則護航到底。然而，針對藍營罷綠的錯假連署，則鋪天蓋地配合檢調大追殺。要論「史上最差中選會主委」，陳英鈐、李進勇才當之無愧。

王義川的批評，也非毫無價值。他的話，反證當今中選會的中立性遠勝前兩任；他視公投綁大選為洪水猛獸，也證明民進黨真的怕公投。王義川社會形象及公信力的反指標作用，幫中選會鍍了金，也提高了公投綁大選的正當性。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因為作者認為王義川將游盈隆罵成最差主委，反而對照出前任中選會爭議更大，並間接證明現任中選會的中立性相對較高。

  • 文中列舉中選會曾刁難在野公投、對公投案做實質審查，還有選務疏失造成邊開票邊投票亂象，並在罷免案處理上遭批不公。

  • 作者認為王義川把公投綁大選視為洪水猛獸，反而證明民進黨確實害怕公投，也讓公投綁大選的制度正當性被重新強化。

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