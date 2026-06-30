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冷眼集／大砲中選會主委 慎守選務中立

記者 劉懿萱、林河名
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遭民進黨立委砲轟「史上最差」，中選會主委游盈隆29日舉行「向人民報告」記者會說明...
遭民進黨立委砲轟「史上最差」，中選會主委游盈隆29日舉行「向人民報告」記者會說明。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

游盈隆接任中選會主委後積極發言，直言公投綁大選是趨勢，卻引來綠營反彈；文章認為其敢言值得肯定，但身為選務首長仍須謹守中立分寸。

中選會主委游盈隆上任不到兩個月，便直言「公投綁大選是必然趨勢」，引發綠營集體砲轟。從選務經濟的觀點，游說出真話，只是執政黨憂心公投成在野黨催票利器衝擊選情，因此成了「逆耳忠言」。不過，游盈隆也該調整「好發議論」的個性，例如對公投數量表達意見，一不小心就可能踩紅線，傷害最高選務機關的中立性。

游盈隆4月27日上任後，即馬不停蹄視察地方選委會，展現積極作風；相比前任主委李進勇，游盈隆面對時事話題不吝於表達意見，例如曾說現階段用國籍法處理陸配參政權牽強等，也讓人印象深刻。

游盈隆日前視察雲林縣選委會時，稱「公投綁大選已成必然趨勢」，引發民進黨立委排山倒海砲火。他不怯戰，並反擊綠營民代，一句「何錯之有」，也凸顯選務機關的獨立性。

但對於還在進行中的公投提案，游盈隆語冒金句「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，出發點是怕重演2018年九合一選舉併辦公投、邊投邊開票的混亂，但身為最高選務機關代表，且中選會又對公投提案有准駁權力，公開對案件數量表達意見，難免令人質疑是否限制公投提案權，也與自己曾說「通過是原則、不通過是例外」的話有所扞格，並非妥適。

「進擊的主委」游盈隆樹立不同於以往中選會主委風格，令人耳目一新，但中選會最重要任務在於維持選務中立；主委展現「大砲」性格的同時，也必須拿捏分寸，務必堅守選務機關的獨立及中立。

精華 FAQ

  • 因他在視察地方選委會時公開表示「公投綁大選已成必然趨勢」，被民進黨視為對選情不利的發言。綠營認為此說法可能助長在野黨動員，因此群起砲轟。

  • 文章認為他不同於以往中選會主委，作風積極且敢於直言，讓人耳目一新，也展現選務機關的獨立性。不過，這種「大砲」風格仍需拿捏分寸。

  • 最擔心他對尚在進行中的公投提案數量發表意見，例如說「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。因中選會握有准駁權，這類評論恐被質疑影響提案權與中立性。

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