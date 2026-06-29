我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

美式自主vs.中式寵愛 華媽帶娃返中過節後理解上一代

張景森稱北市家長4成接送小孩養出媽寶 網友：南部就沒接送小孩？

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前政務委員張景森稱北市約4成家長用汽機車接送小孩，嘆「無怨無悔要養出媽寶！...
行政院前政務委員張景森稱北市約4成家長用汽機車接送小孩，嘆「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安昨被問看法說，接送孩子主要考量，除爸媽覺得安全；二方面可能覺得這是親子相處蠻珍貴時間。張景森再度貼文稱酸這是「媽寶市長的『幸福接送論』。」(引用自張景森臉書)

行政院前政務委員張景森稱北市約4成家長用汽機車接送小孩，嘆「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安昨被問看法說，接送孩子主要考量，除爸媽覺得安全；二方面可能覺得這是親子相處蠻珍貴時間。張景森再度貼文稱酸這是「媽寶市長的『幸福接送論』。」

張景森的再度發文，也湧入上百網友留言熱議，有網友問「只有台北市才是家長接送的嗎？請問台灣那個縣市的家長，不是自己親自接送小孩子上下學？」還有網友也點名「高雄台南的家長不接送小孩子嗎？」「你覺得台南就沒有接送的問題嗎？」更有網友說，「毒駕越來越多，家長不擔心嗎？接送小孩不是只有台北的專利吧！」

甚至還有台北市民家長親自留言親曝接送小孩的兩個主要原因，一是通學路段交通不好，車子很多，甚至這名網友還說，台北日僑學校也常看到日本媽媽帶著小孩去上學，另外一個原因才是能多陪小孩上學，「同學們成為媽寶的比例，好像跟這個無關。」

張景森昨天再度在臉書發文說，蔣市長可能沒有看過自己的交通局做過的調查，家長接送孩子，確實是因為擔心台北市的治安及交通安全，擔心孩子不能安心走路上學。如果市長看過這份報告，該問的是「我在交通和治安方面真的做得不好嗎？為什麼家長們如此焦慮？我應該該怎麼做，可以讓父母親放心讓小孩子走路去上學？」

對於蔣萬安稱接送孩子可能是「親子相處蠻珍貴的時間」，張認為，這確實是逃避問題。親子相處當然重要，但孩子上學路上需要的，不只是被父母一路護送，而是學習認路、守規矩、判斷風險、和同學同行、逐步建立獨立生活能力。如果孩子住家到學校步行不到十分鐘，仍然每天被汽機車接送，這恐怕不是幸福，而是把孩子訓練成離開父母就不會生活的人。這種幸福論固然感人，但是失去教育小孩子的責任感！

張景森也說，他要勸勸蔣萬安市長面對這個問題，應該想到的是：如何建立安全通學路？如何改善學校周邊交通？如何減少校門口汽機車壅塞？如何設置行人優先區、通學巷、導護系統、社區見守、警察巡邏與交通工程改善？建議他可以參考日本市長們的做法，不是靠每個父母開車接送，而是靠通學路、集團登校、社區見守與學校安全體系，讓孩子可以在被社會支持的環境中學習獨立。

精華 FAQ

  • 他認為北市約四成家長以汽機車接送孩子，若長期如此，可能讓孩子缺乏獨立通學與生活能力，因此才會用「養出媽寶」來形容這種現象。

  • 蔣萬安認為，家長接送孩子主要是出於安全考量，也可能是父母珍惜與孩子相處的時間，屬於家庭日常安排，不必直接解讀成過度保護。

  • 網友多質疑接送並非台北獨有，台南、高雄也有相同情況；討論焦點逐漸轉向學校周邊交通、治安、通學路設計與是否應建置更安全的步行環境。

蔣萬安

上一則

家樂福正式退出台灣 統一接手近300店更名 「萬家福、樂家康」

下一則

檢方控陷溺性癮 網紅孫生涉性侵案判1年4月

延伸閱讀

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
費城陽光中山中文學校2025-2026期末結業典禮暨學生彙報演出

費城陽光中山中文學校2025-2026期末結業典禮暨學生彙報演出
可憐天下父母心（上）

可憐天下父母心（上）
從等車到開車

從等車到開車

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
學貸新制7月生效 有人月還款金額從150元→713元

學貸新制7月生效 有人月還款金額從150元→713元