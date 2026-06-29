新聞評論／又喊沒錢救災 賴政府只知大撒幣？

針對治水預算，賴清德總統劍指中央政府總預算未過，質問「發生災害拿什麼救災」。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴政府面對豪雨災情時以沒錢救災為由攻擊在野黨，並主張問題不在預算不足，而在治水規劃、執行效率與責任分工。

接連幾天豪雨，全台各地頻傳災情。蒼天無情落水之際，賴政府藉災勒索，引發一場朝野間的治水預算口水戰。賴清德 總統劍指中央政府總預算未過，質問「發生災害拿什麼救災」？在野黨則說，《災害防救法》明白規定救災預算可排除《預算法》逕自移用，反批總統府變造謠中心。

雖然俗話說「金錢不是萬能，沒錢萬萬不能」，但檢視台灣一頁治水滄桑史，問題顯然不是「沒錢」，而是政府能否因地制宜、順應及預判氣候劇烈變遷，擬具並認真執行適切的治水方案。至於賴政府以水利經費難以緩濟急因應颱風災情為由，砲打在野黨卡總預算擋救災，不僅是邏輯錯亂，拿救災之急作為防災無能擋箭牌的手法，更顯拙劣。

就以民進黨主政下的治水預算為例，為因應極端氣候，經濟部5月宣布今年起至2031年，將規畫投入5531億元（台幣，下同）推動跨部會流域治理。但早在蔡政府時代編列的8000多億元前瞻預算，單是防洪、整治河川與滯洪池等預算即達近千億元。如果撒幣就能治水，為何賴政府又要暴增每年千億治水預算？難道不該先釐清前任治水預算是否「泡水」？

再看執行效率，賴總統「本命區」台南市易淹水潛勢區域占全台三分之一，但至今年4月仍有13件、總經費逾20億元的治水工程未決標。另據審計部去年報告，治水經費前三名嘉義縣、台南市及高雄市，未執行率分別為22%、31%、40%；為改善市區排水國土署補助各縣市下水道，執行率最低的是高雄市，其次是台南市。錢拿得多，效率卻慢，依舊大雨就淹，民進黨政府難道不該給人民一個交代？

然而，面對此次全台多地釀災，賴政府仍是兩手一攤，大喊「沒錢」。總統府發言人延續賴總統的「拿什麼救災」之說，聲稱在野黨所言的水利經費「較難以緩濟急，用在颱風突發的災情缺口」，並指災害準備金、第二預備金及新興預算中的系統性治水預算都需要立院通過。

賴政府已經習慣藉機哭窮賣慘，總統府這回又大喊「沒錢」，卻顯然混淆防災與救災概念，刻意把救災經費與在野黨嚴審治水預算攪混。但如此政治操作也被在野黨看破，反批府方造謠。因為不但《災防法》明文規定，災害防救經費如不敷支應災害應變及災後復原重建所需，應視需要移緩濟急支應，並不受預算法限制；3月立法院也已通過147億元治水經費及353億元緊急救災經費，政府應急救災絕對夠用。至於4年1000億元系統性治水預算，卻是事涉民進黨連續執政的治水成效及不堪的執行率，不應只想甩鍋在野黨。

事實上，各地釀災原因並不相同，有些地方不是只靠花大錢就能防救災保命。以去年因堰塞湖潰壩造成重大災情的馬太鞍溪為例，就有地方人士直指中央將近10年沒有疏濬恐是造成災情主因之一；日昨林保署發布花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒，是否只要及早花小錢即可防災？又以這次水位暴漲奪走人命的新竹竹北鳳山溪支流為例，迄今維護管理權責不明，但跨溪道路卻是民眾避開交通尖峰的重要替代路線，政府應先明訂管理權責、做好監控及提前封路以保人命。

攸關人民生命財產安全的治水及防救災經費，其實沒人敢擋；但早已投入人民巨額血汗錢的前瞻等各式治水預算成效，仍必須認真檢視。民進黨政府卻只想不斷投入數以倍計的預算給同一批人執行，真把國庫當成提款機、把人民看作任其收割的「韭菜」？（轉載自聯合報社論）