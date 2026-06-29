我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

黑白集/政策變相鼓勵炒股 台灣「窮得只剩下股市」

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台股火熱帶動全民炒股與年輕人借貸進場，文中批評當沖降稅與稅制偏差形同鼓勵投機，並指台灣K型經濟擴大、受薪階級受壓。

台股火熱，搶進股市成全民運動，年輕人更是瘋借錢「歐印」，從「四貸同堂」演變為「六貸同堂」；政績乏善可陳的賴政府，台股成了唯一可供粉飾的亮點，諸多政策都是變相鼓勵炒股。更值得關注的是，去年前5千大企業雖然總體營收與獲利持續創新高，但虧損家數竟高達772家，創10年新高，一再反映出K型經濟下的隱憂。

過去這兩年，台灣出現許多「少年股神」，企業缺人情況益發嚴峻，尤其在低薪高房價下，不少年輕人發現炒股的報酬率遠高於工作所得，乾脆辭職，甚至透過借貸投入股市。

但會出現這些現象，某個程度上也是政策使然。像一再延長的當沖降稅，原是2017年為解決股市日交易量低迷而推出的租稅優惠，如今股市成交量早突破兆元，卻遲不退場，無疑鼓勵短線操作套利。

再者，受惠股市交易熱絡，稅收大增，薪資所得扣除額明年卻僅提高9000元，也難怪被質疑政府帶頭鼓勵上班族辭職炒股，形同間接懲罰受薪階級。

台灣K型經濟現象早已引發外媒關注，近期韓媒就以「富裕的台灣，貧困的台灣人」描述台灣經濟成長與生活脫節的現象，提醒「今日台灣、明日南韓」。賴政府沉溺於股市榮光，從不設法藉由政策與制度，讓全民共享經濟成長成果，還成為鄰國「警世」現象，豈不諷刺。

精華 FAQ

  • 因為股市成交與報酬表現亮眼，吸引不少民眾與年輕人投入，甚至有人借貸「歐印」或辭職轉向炒股，顯示投資已被視為快速致富途徑。

  • 主要包括一再延長的當沖降稅，以及薪資所得扣除額調幅偏低等設計。前者鼓勵短線交易，後者則被批對受薪階級不利，形成間接推升炒股誘因。

  • 文章指出台灣雖有總體營收與獲利創高，但仍有大量企業虧損，反映K型經濟惡化；同時外媒也關注台灣富裕與民眾生活脫節的矛盾現象。

台股

上一則

肯定韓國瑜訪美成功 藍：凸顯美正視國民黨將重返執政

下一則

男貸款送75萬卻遭疏遠 砍殺女友10多刀塞水溝 法官准押

延伸閱讀

台瘋炒股掀四貸同堂 金管會畫2條金檢紅線

台瘋炒股掀四貸同堂 金管會畫2條金檢紅線
彭博直擊台灣炒股狂潮：待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

彭博直擊台灣炒股狂潮：待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」
台韓經濟因AI起飛？紐時：K型分化加劇 富人更富、一般人無感

台韓經濟因AI起飛？紐時：K型分化加劇 富人更富、一般人無感
台灣借錢買股暴增160% 6月違約破新台幣20億 彭博警告風險

台灣借錢買股暴增160% 6月違約破新台幣20億 彭博警告風險

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡