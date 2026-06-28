黑白集╱霸凌零容忍？府院處理過程無感又無知

今年3月，行政院長卓榮泰（中）4日率台美經貿工作小組召集人鄭麗君（右二）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左二）、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮（左）等人前往立法院，報告台美關稅談判結果及其影響，並接受立委質詢。（記者杜建重／攝影）

行政院貿易副總談判代表顏慧欣生前疑遭總談判代表楊珍妮職場霸凌疑雲，行政院總算給出調查報告，認定楊珍妮霸凌所屬成立。但檢視整個處理過程，卻在在顯示賴政府高層對霸凌的無感與無知。

這起霸凌案是首件被揭露的「政務官霸凌政務官」案，說白了就是發生在賴卓體系核心圈內的不堪情事，從此也不難窺探府院高層對於霸凌的感知層次。

就以調查報告來說，雖詳列12項調查並判定構成兩項，看似認真詳盡，殊不知每一項都是由被霸凌者的血淚譜寫。切割碎片化處理反可能誤導國人，楊珍妮只是利用職務權勢「造成冒犯性的不友善工作環境」，又如何能再現被霸凌者長期面對「全方位霸凌」的恐懼！

卓榮泰及楊珍妮的態度更為可議。霸凌有就有，但卓揆卻要等慢慢看完調查報告後再決定楊去留，莫非是暗示還有「沒那麼嚴重」的迴旋空間？楊珍妮聲明稱「調查報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞」，除印證「霸凌者通常不覺得自己在霸凌」外，恐怕也是以陰謀論混淆視聽。

賴總統與卓揆多次強調「霸凌零容忍、無特權、無免責權」，但從「後知後覺」宣布要頒給顏慧欣一等功勳獎章及加發撫恤金，到調查期間仍指派楊珍妮出席APEC部長會議，不僅毫無反霸凌決心，更是對亡者、對家屬的二次傷害。（轉載自聯合報）