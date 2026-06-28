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傳前駐歐代表李淳接楊珍妮職 藍批「得了官癌的人」

台灣新聞組／台北28日電
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前駐歐盟代表李淳。（本報資料照片）
前駐歐盟代表李淳。（本報資料照片）

行政院昨公布行政調查結果，認定行政院貿易總談判代表楊珍妮霸凌貿易副總談判代表顏慧欣，楊的去留需等院長卓榮泰看完報告後決定，楊反擊稱「片面之詞」。據傳，楊珍妮去職可能性極高，遺缺可望由前駐歐盟代表李淳接任。

本報系聯合報報導，國民黨立委李彥秀說，行政院調查報告就是代表行政院的正式立場，報告清清楚楚，楊珍妮涉嫌利用職務，持續且長期以冒犯負面方式，營造高壓不友善環境，令同仁身心受到巨大壓力，行徑已經是不僅是「霸凌」更是「軟暴力行為」。楊珍妮如果有一絲悔意與歉究，就應該立刻辭職下台。

行政院貿易總談判代表楊珍妮。（本報資料照片）
行政院貿易總談判代表楊珍妮。（本報資料照片）

李彥秀指出，行政院說「等卓榮泰看完報告再決定去留」，背後的原因有二，其一，卓榮泰就是顏慧欣以及楊珍妮的直屬長官，經貿談判辦公室辦公室更直接隸屬行政院，卓榮泰也無法置身事外；其二，最佳的危機處理，應該是報告公布的同時間楊珍妮請辭，顯然楊珍妮是抗拒的，才會有「卓揆看完報告再決定」的最後通牒。

李彥秀表示，楊珍妮稱「調查報告欠缺正當程序」、「聽信少數另有圖謀的人士片面之詞」，不僅是否定調查報告，更是直接打臉卓榮泰，讓原本的危機更加檯面化，甚至是動搖內閣的根本，直接把卓榮泰架在火堆上烤，行政院應該要明快處置，楊珍妮多留一天，都是對亡者的不敬，對家屬的傷害，對國人的羞辱。

另據台北中國時報報導，外傳即將接任楊珍妮的人選李淳，早年在中華經濟研究院擔任學者，2023年出任外交部政務次長時，曾兼任經貿辦副總談判代表，後於2024年擔任駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表，現為中華經濟研究院經濟法制中心主任。

報導指出，李淳和被認定生前遭到職場霸凌的前經貿辦副總談判代表顏慧欣，對於台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的看法相似，都主張積極推動加入CPTPP，對於因為大陸不可能讓台灣進去，就應該放棄的說法，曾表明「我完全不同意」，強調台灣的未來不能連我們自己都給了北京否決權。

今年3月顏慧欣傳出曾遭楊珍妮霸凌後，李淳更透過臉書，開出第一槍，踢爆政府對外談判黑幕，直指有人「不關心台灣只戀棧權位」！更直言談判團隊中有人已經陷入中國蟒蛇陷阱，誰有建言提醒他們，「他們就要滅口」，表態力挺顏慧欣。

據報導，對於李淳可望接任經貿辦總談判代表，綠委林楚茵給予高度支持。但藍委王鴻薇則指出，李淳在國民黨執政時是力挺服貿，到民進黨執政時就變成反對服貿，標準得了官癌的人，「有官做立場都可以變動」。

行政院貿易總談判代表楊珍妮。（本報資料照片）
行政院貿易總談判代表楊珍妮。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 行政院公布調查結果，認定楊珍妮對顏慧欣有霸凌情事，並表示她的去留要等院長卓榮泰看完報告後再決定，顯示案件已進入高層處置階段。

  • 李彥秀指出，行政院報告已清楚指向楊珍妮長期以冒犯方式造成高壓環境，屬於霸凌甚至軟暴力。她認為若有悔意，就應立即辭職，否則是對亡者與家屬的不敬。

  • 報導稱李淳可能接任經貿辦總談判代表，綠委林楚茵表態支持，但藍委王鴻薇則批評他立場反覆，指其在不同執政時期對服貿態度改變，直言是有官做就會變動。

歐盟 國民黨 卓榮泰

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