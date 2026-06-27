缺席藍營AI營授課 盧秀燕揭「水是用倒的」：我必須坐鎮台中

台中市長盧秀燕（中）今早視察霧峰暗坑巷復建工程。（記者趙容萱／攝影）

台中市長盧秀燕 27日早視察霧峰暗坑巷復建工程，並慰問霧峰消防分隊。盧秀燕原定受邀出席藍營主辦、備受各界矚目的「AI數位選戰營」，與黨主席鄭麗文 等人同場授課，因此喊卡。盧秀燕今受訪時說，台中昨天到今天「雨真的是用倒的」，市府已啟動三級應變中心，也因此她必須坐鎮台中。

盧秀燕昨取消陪同立委張嘉郡參訪綠美圖，改在昨天中午視察五張犁抽水站；據了解，「AI數位選戰營」原訂黨主席鄭麗文、盧秀燕現身營隊授課，倍受矚目，盧秀燕今取消藍營「AI數位選戰營」課程，包括上午10時的2026首席幕僚實戰營課程，以上下午1時的AI數位選戰實戰課開幕。

盧秀燕受訪時說，中央氣象署已發布，米克拉的外圍環流會對台灣造成重大的影響，災情頻傳。台中市昨天到今天凌晨，雷雨交加，「水是用倒的」，台中市政府已啟動三級應變中心，也因此她必須坐鎮台中。所以不好意思，昨天既定行程，以及今天答應到外縣市去演講行程因此取消。

盧秀燕指出，尤其昨天到今天「雨真的是用倒的」。也因此坐鎮台中是對的，我們很感謝、也很感恩在市府團隊的努力之下守護，市民的配合，到目前為止，台中市相對平安，台中市約110萬戶，沒有家戶進水，有三條路小範圍的積淹水、一處落石，都已派工處理。盧秀燕呼籲，這兩天天氣還很不穩定，所以市民仍不能掉以輕心，她從昨天到今天到處視察。

台中市長盧秀燕（中）今早慰問霧峰消防分隊。（記者趙容萱／攝影）