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黑白集／二審大逆轉 綠共畢竟「自己人」

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國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外交部長期間的機要何仁傑涉共諜案，一審被判刑8年2月...
國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外交部長期間的機要何仁傑涉共諜案，一審被判刑8年2月，台灣高等法院逆轉改判無罪。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評民進黨反共卻包容自家涉共諜案，指二審輕判甚至改判無罪，凸顯政治與司法在國安認定上的雙重標準。

民進黨每天「中共同路人」的帽子拋不停，但一遇到「自己人」，路就轉彎了。鬧得沸沸揚揚的政府「綠共案」，最近在二審被輕輕放下，四人全部逆轉輕判。吳釗燮的秘書何仁傑更神奇，直接從八年多改判無罪。網嘲「綠色是原諒的顏色」，果真一點不差。

饒慶鈴和農民團體只不過幫農民行銷鳳梨釋迦，陸委會未經詳查，馬上說要「法辦」。相形之下，「綠營共諜」犯案長達八、九年，國安及檢方監控多年；一審判刑四至十年，二審卻打了六折，還奉送無罪。民進黨對「自家人」寬容大度也就罷了，高院法官竟也都了然於心；如此「胸懷綠色」的司法，如何服人？

民進黨反中咄咄逼人，不僅把所有交流都當成「統戰」，「同路人」的紅標更是無日不斷。但當政府內部發生共諜案，所有認定標準卻放寬三尺，說交付的資訊「不算國家機密」、主嫌有「刺探」卻未收集到真正機密云云，輕輕放縱。這種作法，是在暴露國安的雙重標準，還是在嘲諷賴政府「雷大雨小」的本事？

更怪的是，知情者都說，何仁傑是吳釗燮的「心腹」，形同其「大內總管」。但二審法官卻稱，以何仁傑的「層級」，無法接觸「真正的」外交機密，所以改判他無罪。這樣的法官，跟我們吃的是不同米嗎？或者，他們是故意幫民進黨的倒忙？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評民進黨對外高喊反中反共，對內卻在自家人涉共諜案時態度寬鬆，認為其國安立場與實際處理方式明顯不一致。

  • 爭議焦點在於四名被告二審被大幅輕判，其中吳釗燮秘書何仁傑更從重判改為無罪，作者認為這反映司法對綠營人馬放寬標準。

  • 作者認為司法對此案採取雙重標準，先前對地方人物與農民交流強硬，面對綠營內部共諜案卻放寬認定，因而質疑判決公正性。

民進黨 中共

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