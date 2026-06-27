黑白集／二審大逆轉 綠共畢竟「自己人」

國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外交部長期間的機要何仁傑涉共諜案，一審被判刑8年2月，台灣高等法院逆轉改判無罪。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評民進黨反共卻包容自家涉共諜案，指二審輕判甚至改判無罪，凸顯政治與司法在國安認定上的雙重標準。

民進黨 每天「中共 同路人」的帽子拋不停，但一遇到「自己人」，路就轉彎了。鬧得沸沸揚揚的政府「綠共案」，最近在二審被輕輕放下，四人全部逆轉輕判。吳釗燮的秘書何仁傑更神奇，直接從八年多改判無罪。網嘲「綠色是原諒的顏色」，果真一點不差。

饒慶鈴和農民團體只不過幫農民行銷鳳梨釋迦，陸委會未經詳查，馬上說要「法辦」。相形之下，「綠營共諜」犯案長達八、九年，國安及檢方監控多年；一審判刑四至十年，二審卻打了六折，還奉送無罪。民進黨對「自家人」寬容大度也就罷了，高院法官竟也都了然於心；如此「胸懷綠色」的司法，如何服人？

民進黨反中咄咄逼人，不僅把所有交流都當成「統戰」，「同路人」的紅標更是無日不斷。但當政府內部發生共諜案，所有認定標準卻放寬三尺，說交付的資訊「不算國家機密」、主嫌有「刺探」卻未收集到真正機密云云，輕輕放縱。這種作法，是在暴露國安的雙重標準，還是在嘲諷賴政府「雷大雨小」的本事？

更怪的是，知情者都說，何仁傑是吳釗燮的「心腹」，形同其「大內總管」。但二審法官卻稱，以何仁傑的「層級」，無法接觸「真正的」外交機密，所以改判他無罪。這樣的法官，跟我們吃的是不同米嗎？或者，他們是故意幫民進黨的倒忙？（轉載自聯合報）