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新聞幕後／軍購案翻版 藍恐再現天王角力戰

記者 唐筱恬
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韓國瑜在訪美期間與美方國會議員、白宮官員會面，頻頻觸及無人機產業發展。圖為韓國瑜...
韓國瑜在訪美期間與美方國會議員、白宮官員會面，頻頻觸及無人機產業發展。圖為韓國瑜（左六）率跨黨派立委訪問華府，出席駐美代表處舉辦的歡迎酒會。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

行政院推動2100億元無人機特別條例後，國民黨內部對是否另提條例、如何編列預算出現角力，鄭麗文、盧秀燕與韓國瑜等藍營天王立場各異。

行政院提出預算規模2100億元（台幣，下同）的無人機特別條例草案，國民黨團擬在立法院長韓國瑜訪美返台後，下周提出版本並與政院版付委審查。但據了解，國民黨主席鄭麗文曾經指無人機條例回歸年度預算，但台中市長盧秀燕、韓國瑜均傾向提出條例，藍營天王角力戰恐怕再度上演。

鄭麗文結束訪美行後，率先拋出將提出國民黨版無人機條例草案。盧秀燕近日也宣布，台中市政府將在7月2日與美國在台協會（AIT）共同舉辦無人機論壇，而韓國瑜率跨黨派立委訪美，也與美方針對無人機、軍購延售議題交換意見。藍營天王均開始在無人機議題上交鋒，猶如藍營軍購案2.0。

據了解，鄭麗文想法是主張無人機預算回歸年度預算處理，並且要納入防弊機制，替民眾看緊荷包，但是否提出條例、匡列多少錢，尊重黨團自主。

據指出，盧秀燕已私下向藍委表態，認為必須要提出無人機條例，條例要有「產業發展、土地開闢、租稅優惠」3條件，至於匡列多少預算可能與政院版的2100億元不相上下，甚至更多，並且也是回歸年度預算處理，與政院版單純對美採購無人機有所區隔。

韓國瑜在訪美期間與美方國會議員、白宮官員會面，雙方頻頻觸及無人機產業發展等，預料返台後也將對無人機條例有所表態。這次參加訪美團的國民黨立委賴士葆則是已對外主張，比照生技條例模式，提出由經濟部主管的「無人機條例」草案，著重在產業發展、無人機場地測試、租金補貼等。

國民黨為防止藍營軍購之亂重演，據了解，國民黨智庫與國民黨立委陳永康等人將先研擬初步版本，納入盧秀燕想法，也等訪美團返台後納入韓國瑜的主張，於下周正式提出國民黨版本，避免藍營茶壺風暴再起。

精華 FAQ

  • 行政院傾向以特別條例推動2100億元無人機預算；國民黨內則有人主張回歸年度預算，也有人認為應另提條例，並加入防弊、產業發展等設計，兩種路線明顯不同。

  • 鄭麗文主張預算回歸年度預算並加強防弊；盧秀燕認為應提出無人機條例，並納入產業、土地與租稅優惠；韓國瑜訪美後也可能對條例與美方合作方向表態。

  • 因為無人機議題牽動預算規模、產業政策與對美合作，藍營內部多位重量級人物接連表態，黨中央又要整合版本，若協調不順，恐重演過去軍購案般的內部角力。

韓國瑜 盧秀燕 鄭麗文

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