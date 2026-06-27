政院版無人機條例被擋 藍下周提黨版 綠批阻國防產業
政院提出2100億元無人載具特別條例卻遭藍白擋下，國民黨預告下周提黨版，民眾黨則主張回歸年度預算，綠營批評此舉不利國防產業。
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政院提出2100億元無人載具特別條例卻遭藍白擋下，國民黨預告下周提黨版，民眾黨則主張回歸年度預算，綠營批評此舉不利國防產業。
行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元（台幣，下同），立法院會昨在藍白人數優勢下聯手阻擋，經表決決議暫緩列案。民眾黨立法院黨團主張將無人載具編列回歸年度預算，並研擬自提版本；國民黨團總召傅崐萁也表示，將於下周提出國民黨版草案。
立法院通過7800億元軍購特別條例，對於向國內採購無人機遭排除，行政院會於6月18日提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近21萬架。
針對行政院所提國防自主無人載具採購特別條例草案，立法院會昨處理報告事項議程時，台灣民眾黨團、國民黨團提議暫緩列案。朝野為此進行表決，藍白挾人數優勢勝出，民進黨立委為此在議場內舉牌抗議，指控藍白聯手阻擋，扼殺台灣國防產業發展。
國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，國民黨支持發展無人機產業，也支持提升國防戰力，但絕對不支持把「特別預算」當成政府的提款卡。政院版特別條例，2頁7條文，就要向全民開口2100億元，這不是精簡立法，而是精簡監督。
傅崐萁表示，下周會正式提出國民黨版，對無人機產業全面支持，包括租稅全面、獎勵等。
民眾黨團副總召王安祥表示，行政院所提草案內容中攻擊型無人機、防禦型無人機及無人艇等項目，多已納入軍購特別條例預算。民眾黨支持強化國防，但也堅守財政紀律，不希望特別預算成為常態化工具。
王安祥說，上次審查軍購條例時，立法院曾通過附帶決議，要求行政部門在重大軍事項目投資前，應主動與立法院充分溝通並取得共識；政院此次提出2100億元方案，立法院並未獲得說明與尊重。
民進黨立委鍾佳濱說，他提案的無人機專法有兩個特色，首先不受年度預算限制，編列跨年度長期預算；其次不受既有相關法規限制，有利於新興產業發展，無奈上個月被在野退回程序委員會，他歡迎各黨提出自家版本的專法，一起併案交付審查。
行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，規劃自今年8月起至2031年底，採購濱海監偵型、攻擊型無人機與自殺無人艇等裝備。 立法院會在藍白人數優勢下表決通過暫緩列案。國民黨與民眾黨認為特別預算不應成常態，且政院版草案未充分與立法院溝通，因此主張先擱置再審。 藍營強調要有監督與配套，並將提國民黨版支持產業；民眾黨主張回歸年度預算、避免特別預算常態化；民進黨則要求專法跨年度推動，以利國防產業發展。
精華 FAQ
行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，規劃自今年8月起至2031年底，採購濱海監偵型、攻擊型無人機與自殺無人艇等裝備。
立法院會在藍白人數優勢下表決通過暫緩列案。國民黨與民眾黨認為特別預算不應成常態，且政院版草案未充分與立法院溝通，因此主張先擱置再審。
藍營強調要有監督與配套，並將提國民黨版支持產業；民眾黨主張回歸年度預算、避免特別預算常態化；民進黨則要求專法跨年度推動，以利國防產業發展。
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