霸凌調查報告：楊珍妮屢排斥顏慧欣 已對人不對事

行政院調查報告指出，楊珍妮（圖）否定、排斥顏慧欣的出身背景，已屬對人不對事的發言。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院調查指出，楊珍妮多次在同仁與長官面前否定、打斷並排斥顏慧欣，形成高壓且不友善的職場環境，已被認定構成職場霸凌。

行政院昨公布顏慧欣疑似職場霸凌案調查報告，調查報告指出，楊珍妮曾以「顏慧欣來自學界，不諳實務」等言語否定、排斥顏，還多次在同仁、甚至長官面前，以負面的言論對待，已經構成職場霸凌。

行政院調查報告指出，據訪談經貿辦同仁的結果，存有對楊珍妮有利與不利的陳述，有受訪者稱楊珍妮仰賴顏慧欣，又或楊稱讚顏慧欣、並要同仁多向她學習等語；但據訪談曾經參與談判相關會議目睹兩人互動的人員，都認為楊珍妮有當眾否定、打斷或斥責顏慧欣專業觀點的行為。

調查報告進一步指出，楊珍妮也曾以「顏慧欣學者出身、比較年輕，有時候講話太衝」等否定評論，甚至是以「不能跟長官這樣報告，這樣是不對的」、「不能誤導長官」等強烈字眼直接打斷顏慧欣。

調查小組認為，楊珍妮否定、排斥顏慧欣的出身背景，已屬對人不對事的發言，甚至以強烈字眼否定顏的見解，造成冒犯性的不友善工作環境，忽視雖各持不同觀點，仍需互相尊重的公務職場倫理，尤其顏慧欣是楊珍妮副手，未獲合理尊重，反遭楊多次在同仁甚至長官面前以否定、負面的言論對待，導致她承受巨大壓力，已經構成職場霸凌。

調查小組訪談經貿辦同仁也發現，楊珍妮對於不認同的意見，會有打斷的行為，在急迫時也有音量較大等情事，顯示確有高壓、情緒化及急迫式管理風格等不友善職場的互動樣態，足以認定構成逾越業務合理性的持續性霸凌行為。

至於楊珍妮是否涉及法律責任？調查小組成員、律師翁瑋說，這是針對職場安全及公務人員安全衛生進行的調查和處置建議，調查小組無法說明是否涉及民、刑事責任。但他說，這是根據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」賦予機關行政調查的權力，報告和內容當然對機關有一定影響力。