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民調不支持選2028總統？蔣萬安：持續專注在市政上

記者蘇健忠／台北25日電
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台北市長蔣萬安針對支持度高達55.2%，民進黨參選人沈伯洋支持度僅27.5%回應...
台北市長蔣萬安針對支持度高達55.2%，民進黨參選人沈伯洋支持度僅27.5%回應，兩者差距達到27.7個百分點。蔣萬安表示會持續專注在市政上。（記者蘇健忠／攝影）

台北市長蔣萬安上午在民防大隊長李瑞彬、台北市警察局長林炎田陪同下，出席北市民防大隊第7屆「金讚獎」頒獎典禮，會前針對支持度高達55.2%，民進黨參選人沈伯洋支持度僅27.5%回應，兩者差距達到27.7個百分點，而民調也顯示有高達48.9%不支持蔣萬安選2028，蔣萬安受訪表示會持續的專注在市政上，全力為市民打拚。

蔣萬安說民調都是參考，持續的專注在市政上面，持續的建立更多市民有感的政策，同時布建各項市政建設，為市民爭取最大福祉。至於若蔣連任後再投入2028，民調顯示支持度驟降到34.8%，不支持則高達48.9%。對此蔣萬安強調持續專注市政，全力為市民打拚。

針對議員索資，蔣萬安表示理解議員以及民意代表問政的需求，但是對於短時間甚至當天就要求提供跟回覆大量的數字，這樣會傷害基層公務人員，合法、合理的前提之下，一定力挺我們台北市基層同仁。

對於無人公車相關議題，蔣萬安說明9月就會在動物園有無人自駕救護車的試行，明年上半年就會在北士科園區有無人自駕清潔車、灑水車，接下來會再有無人接駁車。明年下半年會先從台北市15條公車專用道開始逐步布建無人自駕，都會持續努力來為所有市民福祉打拚。

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示民調僅供參考，自己會持續專注在市政上，強調會推動更多讓市民有感的政策，並全力為台北市民爭取最大福祉。

  • 蔣萬安說理解議員與民意代表的問政需求，但若要求在短時間甚至當天回覆大量數字，可能傷害基層公務人員，因此他會在合法合理前提下力挺同仁。

  • 蔣萬安指出，9月將在動物園試行無人自駕救護車，明年上半年在北士科推出無人自駕清潔車與灑水車，之後還會接續規劃無人接駁車與公車專用道布建。

蔣萬安 民調 沈伯洋

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