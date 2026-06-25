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重磅快評／沈伯洋專打自己人？卓榮泰滿臉豆花

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民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）受訪大談議員索資要SOP化，以減輕公務員負擔；市...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）受訪大談議員索資要SOP化，以減輕公務員負擔；市府反擊索資王是民進黨議員林延鳳及簡舒培（左）。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨台北市長參選人沈伯洋老是凸槌？最近他受訪談市政，指議員索資占公務員很多時間，如何把索資SOP化、把事情變簡單，就可以實質減壓，沒想到竟打到「索資大魔王」民進黨議員林延鳳及簡舒培；其實台北市長蔣萬安對於議員索資早有SOP，反而沒有SOP還限制立委索資的是行政院長卓榮泰，沈打選戰專打自己人，還真是沒章法。 

沈伯洋不斷開闢新戰場，最近的話題是議員索資SOP化，他受訪強調議員索資是天經地義的監督職權，但議員索資常成基層公務員最大的工作困擾，因此提出「索資SOP化」、「核心工時」等概念，希望建立標準作業程序，增進公務員整理資料的效率並實質減輕負擔。從沈的談話可以理解其用意是想拉攏市府員工，但效果如何未知，卻已先傷及自家議員。

沈伯洋出招馬上引來台北市政府與藍營反擊，北市府不客氣直接點名民進黨籍市議員簡舒培、林延鳳是年度的「索資王」，北市府副發言人蔡畹鎣更向沈喊話，若沈真心希望減輕公務人員負擔，或許應先和黨內議員溝通，從減少過度索資做起；藍營議員鍾沛君也酸，北市「索資大魔王」就是林延鳳與簡舒培，沈只要打電話提醒「鳳培」二人，叫她們放過基層、適可而止，這個困擾公務員多年的「索資地獄」就能立刻解決。

沈伯洋可能不清楚，蔣萬安早已關注議員索資造成公務員工作量負荷的問題，並且不只一次宣示索資SOP， 主要原則為一般索資案件以3個工作日回覆為原則，若遇需較長作業時間或特殊案件，經協調後可延長至一週，責成單位首長嚴格把關，對於不合法、不合理或不適宜的資料，首長有權拒絕，並設置府會協調機制，針對無法於期限內完成或內容涉及機密、不合理的索資，要求市府團隊與議員辦公室協調溝通。

蔣版的索資SOP是公開資料，不難搜尋，各黨派議員及市府局處都知之甚詳，並運作已久，未聞有何窒礙難行。沈伯洋再提「索資SOP化」、「核心工時」，其實是不了解市政的實際運作，但尷尬的是打到自家議員，他可能萬萬沒想到，索資案量最大的就是自家議員，如果有造成公務員困擾，不就是自家議員嗎？

沈伯洋更大的失策是這個倡議也打到行政院長卓榮泰的痛腳，可能是去年他太專注大罷免了，漏未注意卓在立法院公開宣布為了國安，他對國民黨立委翁曉玲的索資下達限制令，要求一律須經行政院核定才能提供，因此被批濫權、違憲；翁曉玲則自嘲這也是一種「尊榮」，已創下憲政史首例。

更諷刺的是，卓榮泰後來自承並未逐件調閱親審翁的索資案，「因為都不重要」，形同自我打臉 ，不僅鬧劇一場，更是憲政笑話。這次沈伯洋那壼不開提那壼，市政議題不勝枚舉，他偏要談索資，讓卓榮泰不堪的違憲舉措重回民眾視線，只能說沈的選題能力很有問題，一句「議員索資是天經地義的監督職權」已把卓揆打得滿臉豆花。

精華 FAQ

  • 他主張把議員索資流程標準化，強調建立SOP與核心工時概念，讓公務員整理資料更有效率，並希望藉此減輕基層承擔的額外負擔。

  • 因為北市府與藍營隨即點名民進黨議員簡舒培、林延鳳索資量大，批評沈伯洋的說法等於先傷到自家人，也顯得黨內立場不一致。

  • 文章指出卓榮泰曾對國民黨立委翁曉玲的索資下達限制，要求先經行政院核定，遭批違憲濫權；沈伯洋再談索資，反而讓這件事重新被放大檢視。

沈伯洋 卓榮泰 蔣萬安

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