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縣市長提名╱綠金馬花留彈性 柯文哲拒藍整碗端「竹」

台灣新聞組／綜合25日電
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台灣民眾黨日前正式徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。黨主席黃國昌（左二）與創...
台灣民眾黨日前正式徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。黨主席黃國昌（左二）與創黨主席柯文哲（右）在會後，一同拉起邱臣遠（中）的手高呼口號。(本報資料照片)

民進黨布局年底選戰，已提名19位縣市長人選，剩下花蓮縣、金門縣、連江縣尚未提名，身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會表示，今年底的縣市長提名人選，民進黨總共提名了19位優秀參選人，國家的治理不分中央與地方，地方前進一步，國家就能穩健向前一大步。

黨內人士指出，金門縣、連江縣均為艱困選區，民進黨本來就很弱勢，前黨主席蔡英文時代也曾經沒提名過，較可能採取不直接徵召民進黨人選，而是以和非民進黨陣營合作方式共同推薦人選；花蓮縣方面預留戰略彈性，部分基層黨公職都已投入協助花蓮縣議長張峻，雙方存在合作機會，但仍待選對會最終定案。

賴總統指出，每一位民進黨提名的公職候選人，都會謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，堅持清廉的從政操守、懷抱愛鄉土的服務初心，更要展現勤政為民的執行力與行動力；面對年底地方大選，他也要請所有黨公職傾盡全力，協助所有黨提名的公職參選人，透過中央執政成果、共同政見願景，以及各候選人提出的地方建設藍圖，整合論述、強化宣傳，進一步擴大支持基礎。

此外，民眾黨創黨主席柯文哲昨下午為竹北市長參選人邱臣遠站台。新竹縣「藍白合」動向備受矚目，國民黨提名立委徐欣瑩參選新竹縣長、議員吳旭智參選竹北市長。柯文哲直言，民眾黨在竹北市支持度高，如果國民黨從新竹縣長到竹北市長「整碗端去」，很難說服民眾黨支持者來支持國民黨；年底選戰主軸在新北與高雄，桃竹竹苗是中流砥柱，應該更加穩定，推出勝選的人選。

柯文哲認為，2026年地方選舉不只是地方執政權之爭，更是2028年總統大選的前哨戰；未來面臨的合作模式，會提前在2026年的選舉布局中浮現。

國民黨新竹縣黨部回應，竹北市長選舉依兩黨規畫，屬共同推舉選區，後續仍待黨中央與民眾黨協調確認共同推舉人選；縣黨部尊重柯文哲的發言。

精華 FAQ

  • 民進黨已提名十九位縣市長人選，剩下花蓮縣、金門縣與連江縣尚未提名。黨內對這三地採取較有彈性的布局，尤其離島兩縣屬艱困選區，可能改採合作推薦模式。

  • 黨內人士指出，金門與連江本來就是民進黨弱勢區，過去蔡英文時代也曾不提名。未來較可能不直接徵召黨內人選，而是與非民進黨陣營合作，共同推薦較具勝算的人選。

  • 柯文哲認為民眾黨在竹北市支持度高，若國民黨從新竹縣長到竹北市長都全拿，將很難說服民眾黨支持者轉向支持國民黨。他也把這場布局視為2026與2028選戰的重要前哨。

柯文哲 蔡英文 賴清德

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