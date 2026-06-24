新聞評論／有這樣的陸委會 台灣還需警總嗎？

陸委會威風凜凜，是否已踰越職權？（本報資料照片）

打著賴總統的「反中」大旗，陸委會每天威風凜凜，動輒要法辦兩岸交流的縣市長與民間團體，渾然忘了自己的職責是在統合規畫兩岸的有序交往。正因作威作福慣了，陸委會副主委梁文傑一番「國人不吃鳳梨釋迦」的發言引發反彈；他出面道歉，卻遭代表民進黨 參選台東縣長的陳瑩譏諷：「少上一次酒店，就能買很多鳳梨釋迦」。短短一語，狠狠戳破陸委會的道德假面。

流連酒店的官員，一旦坐上要津，就只記得手中權力，卻忘記自己要服務的人民。陸委會的表現，充分體現了兩年前流行的那句「廟堂之上，朽木為官」評語；只不過，這回的官僚主義，是以「酒店與鳳梨釋迦」的反差為對比。但如果不是選舉在即，梁文傑的胡亂發言極可能就被綠營奉為鐵律，用來打擊國民黨籍的台東縣長饒慶鈴；而陳瑩便未必站出來幫農民說話，釋迦農也就只能敢怒不敢言。如此扭曲的景況，正是賴政府治理下的可悲現實。

鳳梨釋迦的「冤情」得到平反，固然可喜。但更值得人們重視的是，陸委會這種對地方官員及民間團體動輒「禁止」與「法辦」的威嚇態度，是否已踰越其職權太遠？

首先，陸委會的法定功能，是負責兩岸政策的規畫及協調，推動兩岸文教、經貿、法政之交流，並提供人民必要的相關服務。而如今，人們看不到它任何促進兩岸交流及提供人民服務之功能，卻只見它不斷下達禁令阻止交流，揚言法辦。不僅如此，連理應扮演「白手套」的海基會也被連帶自我冰封，諸多大老尸位素餐，坐領高薪而不作為。

其次，馬政府和蔡政府時期雖都認定「海峽論壇」屬於中共「大型對台統戰平台」，禁止中央政府官員參加，卻未禁止地方官員與會。這次賴政府逕自限縮規定，在饒慶鈴啟程前夕下達與會禁令，明顯是利用行政權作政治杯葛。孰料，饒慶鈴僅提供錄影替代出席，仍遭陸委會惡言要以《兩岸關係條例》33之1條法辦；如此一來，這已升級為變相政治追殺。即使該條文只是行政罰，但藉由陸委會與內政部的一唱一和，即足以在地方選舉中影響選情。陸委會假藉行政權夾帶司法及政治威嚇，把濫權發揮到極致。

第三，近兩年，賴政府不斷假藉「防止滲透」之名，對兩岸民間交流橫加限制。其範圍不斷擴大，從初期僅對退役將官、退休政務官設限，後又對民意代表、村里長管制，甚至開始將手伸至民間團體、宗教宮廟、媒體高層的交流，到了無所不管的地步。這是在防止滲透，或是在藉機限制國民的人身自由，幾乎已難分難解。這次，陸委會又伺機對五個出席海峽論壇的農民團體祭出重手，儘管他們只是和對岸團體簽訂展銷或產銷合約，也被放大檢視並揚言法辦。陸委會執法到了如此惡行惡狀的地步，和威權時代集情報、警察、司法和審查大權於一身的「警總」，又有何兩樣？

陸委會之所以令人反感，在於它不時以「口舌」改變法條定義，不斷地把做實事的人五花大綁懲治，這是對於想做實事的人最大的打擊。有這樣的陸委會，我們還需要什麼警總嗎？更可議的是，賴政府藉著「反中」大旗及陸委會的惡行惡狀，輕鬆掩蓋了自己的失德失能。一個專靠「大內宣」撐起政績的政府，會在乎農民的汗水和淚水是怎麼流的嗎？它會在乎民眾吃不吃鳳梨釋迦嗎？會在乎農漁產品今天銷陸的困境，也映照著半導體業銷美的明天嗎？上酒店的官員不會在乎鳳梨釋迦，但他們出鞘的大刀，卻是亮晶晶的。（轉載自聯合報社論）