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陳瑩虧梁文傑上酒店 青鳥罵嫌票多 藍委：綠側翼心中無農民

記者蔡晉宇黃婉婷／台北24日電
陸委會副主委梁文傑（右）日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，立委陳瑩（...
陸委會副主委梁文傑（右）日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，立委陳瑩（左）22日邀他品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁坦承表達失誤致歉，陳瑩吐槽「少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦了」，梁尷尬大笑。(記者蘇健忠／攝影)

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」上演案外案，民進黨立委陳瑩前天邀請梁文傑吃鳳梨釋迦冰棒大和解，卻因一句「少去酒店就能買很多（鳳梨釋迦）」遭青鳥出征。陳瑩昨再打圓場，稱大家都很熟，她只是開玩笑。但國民黨立委王鴻薇批評，民進黨側翼眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

梁文傑日前在記者會上提到「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，引發各界批評。代表民進黨參選台東縣長的陳瑩，前天邀梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁向農民致歉，並承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。原以為事件就此落幕，但陳瑩虧他「少去一次酒店，就可以買很多」再引發爭議。

大批綠營支持者青鳥湧入陳瑩社群媒體留言批評「自以為幽默，嫌票太多嗎？」梁文傑則在Threads發文並說：「放心，我800年沒去過了。」

陳瑩在立法院受訪指出，希望大家把討論酒店的熱情和精神，拿來買鳳梨釋迦跟相關產品，才能真正解決農民問題，農民也會更開心。她並再次感謝梁文傑買了1000支鳳梨釋迦冰棒，給陸委會人員一起享用。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這是陳瑩、梁文傑兩人氣氛太嗨才出現的額外插曲，無傷大雅；他還開玩笑說，梁文傑也說「幾百年沒去了」，應該省了不少錢，民進黨立委林楚茵（梁妻）會很開心。

不過，王鴻薇表示，請民進黨中央出來說一說，「陳瑩說的有問題嗎？要把她給換掉嗎？陳瑩犯了什麼天條，讓青鳥出征成這樣？」王鴻薇還說，行政院前院長蘇貞昌曾買牛肉麵道歉，卻是用納稅人的錢埋單，所以梁文傑有必要交代，冰棒的錢是誰付的？

外界認為，青鳥愛民進黨的出發點或許單純，但近年來激進的舉措，到頭來反而都害了民進黨。民進黨號召青鳥，從一開始的「狗搖尾巴」，到後來已有「尾巴搖狗」趨勢。青鳥側翼反客為主，如今陳瑩被出征，無疑又是一起綠營激進支持者不受控案例。

精華 FAQ

  • 起因是梁文傑在記者會上批評鳳梨釋迦幾乎不被台灣人食用，且仰賴中共鼻息，這番話引發農民與外界強烈不滿，也成為後續爭議的源頭。

  • 陳瑩邀梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁現場向農民致歉，還承諾買一千支冰棒謝罪，原本希望以實際行動化解先前失言造成的衝突。

  • 王鴻薇認為，青鳥把焦點放在政治表態與酒店玩笑上，反而忽略農民與銷售問題，顯示民進黨側翼只顧抗中保台，卻未真正照顧台灣農民。

民進黨 國民黨 中共

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