我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

雙柯同台 柯文哲：本來就是好朋友 柯建銘：綠白要合作

記者林銘翰劉懿萱／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前立委吳春城23日新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨立院黨團...
民眾黨前立委吳春城23日新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨立院黨團前總召柯建銘（右）「雙柯對談」。（記者胡經周／攝影）

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

吳春城昨辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請柯建銘與柯文哲共同探討超高齡社會國家路線。吳春城指出，立法院去年三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，該法案歷經14個部會討論、朝野三黨立委連署共同提案，呼籲行政院加速落實相關法規與配套措施。

柯文哲表示，高齡化問題出在制度轉型速度跟不上人口結構快速老化。他舉例自己律師費太高，應該再找工作，但發現連北市府顧問缺都有年齡限制，超過65歲，沒有資格。他說，少子化已是國安問題，面對台灣勞動力不足，除了移工，更應讓有能力、意願的壯世代重返職場，並檢討現行法令對高齡就業的限制。柯建銘則回應，壯促法是大家共同推動的事項。

談及近期時事議題，柯文哲指出，他認為安樂死、人工生殖法要處理，不要想太多政黨競爭，只要做對的事情，老百姓都會支持。

此外，柯文哲妻子陳佩琪前天在臉書發文，談及柯文哲父親柯承發告別式，「柯建銘整個儀式全程坐到完，我要先生一定要跟他當面說謝謝」。柯文哲會後受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友。

媒體詢問，國民黨主席鄭麗文表態「不支持廢除監察院」，未來綠白是否可能在廢除監察院等議題合作。柯建銘聽聞後說「最好能合作」，世代就是這樣合作，藍綠要合作，綠白也要合作，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨的看法；柯文哲則說，這種事情要問民眾黨主席黃國昌。

精華 FAQ

  • 因為民眾黨前主席柯文哲與民進黨立委柯建銘罕見同台，並公開互動友善，外界自然聯想到兩黨未來是否可能在部分政策議題上尋求合作。

  • 柯文哲聚焦高齡化與少子化問題，認為制度轉型太慢，主張讓有能力的壯世代重返職場，並檢討高齡就業限制，同時提到安樂死與人工生殖法應加速處理。

  • 柯建銘表示藍綠白都應合作，世代議題更需要共同推動；對廢除監察院，他說這是民進黨政策，但也尊重其他政黨看法，認為未來有協調空間。

柯建銘 柯文哲 民眾黨

上一則

颱風逼近 花蓮堰塞湖20天內恐溢流 政委示警預防性撤離

下一則

「酒精點火、竹籤穿肚」男大生虐殺30隻倉鼠 將送辦

延伸閱讀

柯文哲60歲還領壓歲錢 鼓勵母親盡量花「1年100萬用不完」

柯文哲60歲還領壓歲錢 鼓勵母親盡量花「1年100萬用不完」
綠白互嗆提案廢監院 鄭麗文：非優先議題

綠白互嗆提案廢監院 鄭麗文：非優先議題

台年底地方選舉/黨主席最強助選員？ 藍綠白選將不期待

台年底地方選舉/黨主席最強助選員？ 藍綠白選將不期待
「不願像鰻魚躺著 」罕病者在柯文哲探視後赴瑞士安樂死

「不願像鰻魚躺著 」罕病者在柯文哲探視後赴瑞士安樂死

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了