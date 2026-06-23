黑白集／打腫臉的芒果 果農怎笑得出來？

網文稱屏東愛文芒果在巴黎精品百貨上架秒殺，但未見法國媒體報導。（記者潘奕言／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評政府將巴黎芒果上架包裝成外交突破，實際上出口仍依賴香港，且歐日市場量小成本高，果農受益有限。

正當鳳梨釋迦挨陸委會痛批「仰中共 鼻息」，網友「恰好」發現愛文芒果在巴黎精品百貨上架，一顆售價上千台幣，網文稱迅速秒殺。還有旅台法廚聲稱，「全法國都在瘋台灣芒果」。儘管前後任農業部長、駐法代表都高歌外交突破、世界看到台灣，可惜法國媒體並未報導這號稱「世界第一的芒果」。

這波僅見於台灣的「巴黎瘋台灣芒果」，被賴政府官宣，美化為農業擺脫依賴中國。但除了去年，近六年台灣芒果出口，一直是香港 占比居冠。總統府秘書長潘孟安在屏東縣長任內，也去香港賣芒果，這算不算仰中共鼻息？

蔡英文 吹噓自己率先將芒果打進日韓高端市場，事實上，外銷量就在她任內嚴重衰退。賣不進大陸市場，改銷他國，但冷鏈及空運成本昂貴，再加上關稅，只能轉進小眾市場。即使是高價芒果主要出口國的日本，採購量也逐年銳減，原因是關稅成本使市場競爭力不敵對手泰國的零關稅。

台南盤商說，芒果銷歐數量，比起總產量只是九牛一毛，貿易商要政府補貼才有利可圖，產地收購價並未提高。靠內宣賣芒果，就是打腫臉充胖子，果農怎笑得出來？

賴政府大動員賣四噸芒果到巴黎，寫出一個「遠離中國」的政治敘事。但數字會說話，去年釋迦外銷總值和銷量，遠超過芒果。市場在哪裡，不是大內宣說了算。（轉載自聯合報）