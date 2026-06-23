我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

綠白互嗆提案廢監院 鄭麗文：非優先議題

台灣新聞組／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文表示，若要廢除監察院必須修憲，但要修憲幾乎不可能，因此監院存廢「...
國民黨主席鄭麗文表示，若要廢除監察院必須修憲，但要修憲幾乎不可能，因此監院存廢「不會是國民黨現在要去推動的優先議題」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

綠白藍圍繞廢除監察院交鋒，蔡其昌促藍白支持修憲或審查監委人事，陳昭姿與鄭麗文分別回應，但國民黨強調短期內不推動修憲。

台北市長蔣萬安民眾黨近日喊話修憲廢除監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌昨接受專訪，指民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，「如果藍白不修憲，那就審查（監委被提名人人事案）；若要修憲，民進黨全力支持」。

民眾黨立委陳昭姿則反嗆稱，廢除監察院是民眾黨的主張，很遺憾經常都是民眾黨在執行民進黨當年主張跟理想；她並喊話民進黨提出修憲法案，民眾黨一定支持到底。

不過，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，大家都知道要修憲幾乎不可能，若要廢除監察院，必須修憲，因此監院存廢「不會是國民黨現在要去推動的優先議題」，國民黨目前沒有推動修憲的計畫。她說，民進黨說一套做一套的可多了，國民黨是可以再一次戳破民進黨的謊言、前後不一致，但修憲門檻真的太高了，她是很務實政治人物，不可能真的去推動，「只是讓大家表表態」。

蔣萬安接受聯合報專訪則表示「被扭曲的監察院，已成為政治人物魔戒」，而長期主張廢除監察院的民進黨，每一次都把人選「提好提滿」，「失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國憲法裡面？」

蔣萬安舉2005年為例，當時前總統陳水扁提出監委名單，立法院沒有審查，陳水扁也沒再重提名單，長達3年半其實監察院是沒有運作，所以不是沒前例，且沒有造成憲政危機。他認為現階段可以第一步先來全面否決賴總統提出的29位監委名單（現剩27位），達到實際「凍結監察院運作」，接下來大家就可以討論修憲、實質廢除監察院。

蔣萬安也透露，他日前拋廢監院這議題時，當天有致電傅崐萁總召，並表達絕對完全尊重國民黨團的決定，他也完全尊重黨團自主性。但他也說，「就算未來國民黨重新執政，我也不會改變應該廢除監察院的立場。」

「這幾年大家有看到監院辦出大快人心的案子嗎？」蔣萬安指出，不管是小吃店標到國防採購案，台灣大缺蛋時的超思公司弊案等，監院早已失去當時憲法設計時該有功能，成政治鬥爭工具、酬庸管道，甚至是某些政治人物洗白的工具，這都是民眾沒有辦法接受。他表示，這時候不是討論個別人選適不適合，而是應該討論「監察院存廢」問題，「接下來就要看賴總統的決心。」

精華 FAQ

  • 蔡其昌表示，民進黨長期主張廢除考試院與監察院，若藍白不修憲，可先從監委人事審查著手；若要修憲，民進黨也願意全力支持。

  • 陳昭姿反嗆，廢除監察院本就是民眾黨的主張，並批評常是民眾黨在執行民進黨過去的理想，她也要求民進黨先提出修憲法案，民眾黨會支持到底。

  • 鄭麗文指出，廢除監察院必須修憲，而修憲門檻極高、幾乎不可能，因此國民黨目前沒有推動計畫；她認為此事更像是政治表態，並非現階段應優先處理的政策。

鄭麗文 蔣萬安 民眾黨

上一則

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

下一則

陽明交大苗栗校區 教長要求承諾品質 校長：有專屬特色

延伸閱讀

蔣萬安促監院先凍再廢 藍白委附和

蔣萬安促監院先凍再廢 藍白委附和
支持廢監察院 泛藍謝政達、廖婉汝婉拒監委提名

支持廢監察院 泛藍謝政達、廖婉汝婉拒監委提名
賴政府提滿29監委 台南幫多人上榜 在野批政治分贓

賴政府提滿29監委 台南幫多人上榜 在野批政治分贓
被疑落跑拚2028總統大選？蔣萬安：完全沒有想2028的事情

被疑落跑拚2028總統大選？蔣萬安：完全沒有想2028的事情

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區