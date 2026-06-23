綠白互嗆提案廢監院 鄭麗文：非優先議題

國民黨主席鄭麗文表示，若要廢除監察院必須修憲，但要修憲幾乎不可能，因此監院存廢「不會是國民黨現在要去推動的優先議題」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 綠白藍圍繞廢除監察院交鋒，蔡其昌促藍白支持修憲或審查監委人事，陳昭姿與鄭麗文分別回應，但國民黨強調短期內不推動修憲。

台北市長蔣萬安 與民眾黨 近日喊話修憲廢除監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌昨接受專訪，指民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，「如果藍白不修憲，那就審查（監委被提名人人事案）；若要修憲，民進黨全力支持」。

民眾黨立委陳昭姿則反嗆稱，廢除監察院是民眾黨的主張，很遺憾經常都是民眾黨在執行民進黨當年主張跟理想；她並喊話民進黨提出修憲法案，民眾黨一定支持到底。

不過，國民黨主席鄭麗文 昨受訪表示，大家都知道要修憲幾乎不可能，若要廢除監察院，必須修憲，因此監院存廢「不會是國民黨現在要去推動的優先議題」，國民黨目前沒有推動修憲的計畫。她說，民進黨說一套做一套的可多了，國民黨是可以再一次戳破民進黨的謊言、前後不一致，但修憲門檻真的太高了，她是很務實政治人物，不可能真的去推動，「只是讓大家表表態」。

蔣萬安接受聯合報專訪則表示「被扭曲的監察院，已成為政治人物魔戒」，而長期主張廢除監察院的民進黨，每一次都把人選「提好提滿」，「失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國憲法裡面？」

蔣萬安舉2005年為例，當時前總統陳水扁提出監委名單，立法院沒有審查，陳水扁也沒再重提名單，長達3年半其實監察院是沒有運作，所以不是沒前例，且沒有造成憲政危機。他認為現階段可以第一步先來全面否決賴總統提出的29位監委名單（現剩27位），達到實際「凍結監察院運作」，接下來大家就可以討論修憲、實質廢除監察院。

蔣萬安也透露，他日前拋廢監院這議題時，當天有致電傅崐萁總召，並表達絕對完全尊重國民黨團的決定，他也完全尊重黨團自主性。但他也說，「就算未來國民黨重新執政，我也不會改變應該廢除監察院的立場。」

「這幾年大家有看到監院辦出大快人心的案子嗎？」蔣萬安指出，不管是小吃店標到國防採購案，台灣大缺蛋時的超思公司弊案等，監院早已失去當時憲法設計時該有功能，成政治鬥爭工具、酬庸管道，甚至是某些政治人物洗白的工具，這都是民眾沒有辦法接受。他表示，這時候不是討論個別人選適不適合，而是應該討論「監察院存廢」問題，「接下來就要看賴總統的決心。」