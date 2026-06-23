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國防部擬修法 台灣教召將納女性後備軍人

台灣新聞組／台北23日電
國防部表示，後備軍人教召自今年起一律為14天。（本報資料照片）
國防部表示，後備軍人教召自今年起一律為14天。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

國防部規劃修法，未來將女性後備軍人納入後備役管理與教召，並自今年起將教召統一為十四天，持續推動女性志願參訓制度。

國防部指出，今年起所有教召統一為14天，並透露已著手研修陸海空軍軍官士官服役條例、志願士兵服役條例，待法案審議通過並公布後，配合依修正內容規範將女性後備軍人納入後備役管理及召集。

本報系聯合報報導，立院外交及國防委員會將於24、25日進行「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」專案報告。國防部送抵立院的書面報告指出，今年起所有教召統一為14天，並採「原兵歸原位」選充作法，動員人力專長相符率可達93%，使後備軍人形成固定編組，並藉實戰化訓練維持戰技，快速恢復戰力。

國防部於2022年起試辦，將原本5至7天教召延長為14天，當時為表公平，參訓14天者列為參加兩次教召。如今調整為14天列計一次。

兵役法施行法第27條規定，教召於退伍後8年內實施，以4次為限、每次不超過20天，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。國防部於2021年公告，軍官與士官的教召編管年限增至退伍後12年內，士兵仍維持8年。後備軍人在編管年限內，且教育召集次數未滿四次者，均納入年度教育召集訓練；超過教召編管年限的後備軍人，依軍事需要納戰時動員召集對象，平時不實施教育召集，動員令發布時仍應依令報到。

台北中國時報報導，國防部指出，目前考量女性後備軍人有參與教育召集意願，為鼓勵積極參訓，國防部於2022年制定公布後備軍人召集優待條例，並配合該條例授權訂定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」，規範男、女性後備軍人志願參加召集程序，自2023年起，辦理女性志願參加教召訓練。

針對女性後備軍人參訓資格以及訓練規畫，國防部指出，對象為退伍12年內女性官、士、兵後備軍人，符合常備役體位，女性後備軍人志願參訓均依單位課程與男性後備軍人共同訓練，宿營及沐浴等比照現役國軍內部管理工作教範規定。

精華 FAQ

  • 國防部將研修相關服役條例，待法案通過後，會把女性後備軍人納入後備役管理及召集範圍，並依修正內容辦理教育召集與動員相關作業。

  • 今年起所有教召統一為十四天，並採原兵歸原位方式編組，以提高專長相符率與訓練成效。國防部也將十四天訓練調整為只列計一次。

  • 目前女性志願參訓對象為退伍十二年內的女性官、士、兵後備軍人，且須符合常備役體位。訓練則依單位課程與男性後備軍人共同施訓。

國防部

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