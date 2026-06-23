重申支持國防自主 鄭麗文：經費應回歸年度預算
行政院推無人載具特別條例編列2100億元，藍白雖支持國防自主與無人機產業，卻主張相關經費應回到年度預算，方便立院逐項監督。
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行政院推無人載具特別條例編列2100億元，藍白雖支持國防自主與無人機產業，卻主張相關經費應回到年度預算，方便立院逐項監督。
行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨立院黨團總召蔡其昌昨天指出，盼朝野合力推動，政府將透過年度預算、特別條例及追加預算三管齊下，補足國防預算。藍白重申支持國防自主，但相關經費應回歸年度預算，讓立院檢視經費用途。
本報系聯合報報導，立法院5月三讀通過7800億元（台幣，下同）軍購特別條例，排除無人載具等項目，與行政院原提的1.25兆元版本相差近5000億餘元；行政院會18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以2100億元經費規模，自今年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約21萬架。
蔡其昌昨接受廣播專訪時稱，在不會排擠其他預算下，透過明年度總預算、特別條例及追加預算，目標分段拚完1.25兆元（台幣，下同）的預算；他強調，發展無人機、無人艇不只是安全議題，也是經濟、產業議題。
他說，國民黨刪除無人機預算，傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，可當面表達國民黨對無人機的態度。
國民黨立委羅智強表示，不能接受無人機再成「綠友友」發財工具；民眾黨立委陳昭姿指出，今年國防預算將近1兆元，而特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張編入年度預算，而不是神來一筆的特別預算」。
針對行政院拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨主席鄭麗文日前透露，美國專家建議國民黨自提版本，她會和智庫研擬提黨版的可行性。鄭麗文昨表示，國民黨會討論一下有沒有自己的版本，但不一定是特別條例。
鄭麗文昨接受網路專訪指出，國民黨一直以來的立場都是支持國防自主、支持無人機產業，也有台中立委想爭取無人機產業到台中，「國民黨從沒改變」；但民進黨的合作廠商問題一大堆，中間可能有很多違反財政紀律、立法原則、貪腐弊案等，「吃相難看」。
鄭麗文說，國防自主政策很重要，國民黨又不希望一直無限拖延下去，只好「雞婆」；年度預算裡本來就有國防自主相關預算，是不是應該回歸正常年度預算，而非透過特別預算來處理，未來除了與黨團討論，也會與專家嚴肅討論相關可能性。
台北中國時報報導，目前已有藍委在研擬「無人機產業發展特別條例」，方向將不同於行政院版本，不會只有國防採購，且針對民眾的納稅錢，未來無論是院版、黨版送來立院，黨團都會嚴格審查。
藍委葉元之昨表示，無人機用途不只限於國防，現在包括經濟部水利署、教育部，甚至國營事業中華郵政都在採購無人機，可見無人機應用範圍相當廣，若要推動無人機發展，政府不應只把重點放在採購，而應從整體產業角度思考，包括策略規畫、資源配置、租稅減免等配套。
葉元之提到，行政院此次提無人機特別條例，原本屬於先前1.25兆元國防特別條例的一部分，國民黨團並非反對無人機或國防建設，而是主張應回到一般公務預算接受審查，讓立法院能檢視經費用途。
國民黨立委羅廷瑋也說，相關經費應該編列在年度預算中，立委才能夠逐項檢視錢從哪裡來、用到哪裡去，支持無人機發展與防範貪腐並不衝突，國民黨會全力協助國防提升，也會全面防堵貪汙舞弊。
至於國民黨團未來是否推出黨團版無人機法案，羅智強表示，黨團與黨中央會依往例保持聯繫，等黨團意見形成具體雛形與方向後，會由黨團幹部對外說明。
羅廷瑋也說，目前黨內已有立委積極準備相關版本，未來會一併納入討論，目標是讓預算公開透明，讓無人機真正發展，也能受到監督。
行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以2100億元自今年8月至2031年底，逐年採購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約21萬架。 藍白都表示支持國防自主與無人機發展，但認為相關經費應編入年度預算，而非以沒有上限的特別預算處理，才能讓立法院逐項檢視用途與避免爭議。 鄭麗文表示國民黨支持無人機產業，也不排除研擬黨版，但傾向回歸正常年度預算處理；她並批評民進黨合作廠商與特別預算制度可能引發財政紀律及貪腐疑慮。
精華 FAQ
行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以2100億元自今年8月至2031年底，逐年採購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約21萬架。
藍白都表示支持國防自主與無人機發展，但認為相關經費應編入年度預算，而非以沒有上限的特別預算處理，才能讓立法院逐項檢視用途與避免爭議。
鄭麗文表示國民黨支持無人機產業，也不排除研擬黨版，但傾向回歸正常年度預算處理；她並批評民進黨合作廠商與特別預算制度可能引發財政紀律及貪腐疑慮。
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