重申支持國防自主 鄭麗文：經費應回歸年度預算

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例草案」，國民黨立委強調，會嚴格審查，不讓無人機成為「特定人士、綠友友」發財的工具。圖為陸軍官兵於射擊前檢查Altius-600M無人機。（圖／第三作戰區提供）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院推無人載具特別條例編列2100億元，藍白雖支持國防自主與無人機產業，卻主張相關經費應回到年度預算，方便立院逐項監督。

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨 立院黨團總召蔡其昌昨天指出，盼朝野合力推動，政府將透過年度預算、特別條例及追加預算三管齊下，補足國防預算。藍白重申支持國防自主，但相關經費應回歸年度預算，讓立院檢視經費用途。

本報系聯合報報導，立法院5月三讀通過7800億元（台幣，下同）軍購特別條例，排除無人載具等項目，與行政院原提的1.25兆元版本相差近5000億餘元；行政院會18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以2100億元經費規模，自今年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約21萬架。

蔡其昌昨接受廣播專訪時稱，在不會排擠其他預算下，透過明年度總預算、特別條例及追加預算，目標分段拚完1.25兆元（台幣，下同）的預算；他強調，發展無人機、無人艇不只是安全議題，也是經濟、產業議題。

他說，國民黨刪除無人機預算，傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，可當面表達國民黨對無人機的態度。

國民黨立委羅智強表示，不能接受無人機再成「綠友友」發財工具；民眾黨立委陳昭姿指出，今年國防預算將近1兆元，而特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張編入年度預算，而不是神來一筆的特別預算」。

針對行政院拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨主席鄭麗文 日前透露，美國專家建議國民黨自提版本，她會和智庫研擬提黨版的可行性。鄭麗文昨表示，國民黨會討論一下有沒有自己的版本，但不一定是特別條例。

鄭麗文昨接受網路專訪指出，國民黨一直以來的立場都是支持國防自主、支持無人機產業，也有台中立委想爭取無人機產業到台中，「國民黨從沒改變」；但民進黨的合作廠商問題一大堆，中間可能有很多違反財政紀律、立法原則、貪腐弊案等，「吃相難看」。

鄭麗文說，國防自主政策很重要，國民黨又不希望一直無限拖延下去，只好「雞婆」；年度預算裡本來就有國防自主相關預算，是不是應該回歸正常年度預算，而非透過特別預算來處理，未來除了與黨團討論，也會與專家嚴肅討論相關可能性。

台北中國時報報導，目前已有藍委在研擬「無人機產業發展特別條例」，方向將不同於行政院版本，不會只有國防採購，且針對民眾的納稅錢，未來無論是院版、黨版送來立院，黨團都會嚴格審查。

藍委葉元之昨表示，無人機用途不只限於國防，現在包括經濟部水利署、教育部，甚至國營事業中華郵政都在採購無人機，可見無人機應用範圍相當廣，若要推動無人機發展，政府不應只把重點放在採購，而應從整體產業角度思考，包括策略規畫、資源配置、租稅減免等配套。

葉元之提到，行政院此次提無人機特別條例，原本屬於先前1.25兆元國防特別條例的一部分，國民黨團並非反對無人機或國防建設，而是主張應回到一般公務預算接受審查，讓立法院能檢視經費用途。

國民黨立委羅廷瑋也說，相關經費應該編列在年度預算中，立委才能夠逐項檢視錢從哪裡來、用到哪裡去，支持無人機發展與防範貪腐並不衝突，國民黨會全力協助國防提升，也會全面防堵貪汙舞弊。

至於國民黨團未來是否推出黨團版無人機法案，羅智強表示，黨團與黨中央會依往例保持聯繫，等黨團意見形成具體雛形與方向後，會由黨團幹部對外說明。

羅廷瑋也說，目前黨內已有立委積極準備相關版本，未來會一併納入討論，目標是讓預算公開透明，讓無人機真正發展，也能受到監督。