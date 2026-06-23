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黑白集／鳳梨釋迦被「養套殺」 台積電呢？

黑白集
日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（圖）22日在立院...
日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，陸委會副主委梁文傑（圖）22日在立院吃鳳梨釋迦冰棒表達歉意。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章以鳳梨釋迦與台積電為例，批評民進黨面對外部打壓時推責於農民或國際現實，卻無力提出具體解方。

一句「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，陸委會副主委梁文傑頓成「反農」代言人。梁文傑說，是擔心農民落入「養套殺」陷阱，卻愈描愈黑。民進黨執政後，農漁產品賣不進大陸，竟還怪農民自己「不願轉型」；此話一出，連自己人都不埋單。

梁文傑說，鳳梨釋迦內銷不足，出口九成銷往大陸，才被對岸當成政治工具，說禁就禁。這說法如果成立，所有倚賴出口且地區集中的產品，豈非都得轉型？禁止台灣特定農漁產品輸入，不僅大陸，難道所有國家都是養套殺？

更接近養套殺的，是川普上台後，一再抨擊台灣是「晶片小偷」，強迫台積電到美國設廠，還威脅如不把生產線移回美國，就要對台課以200％的關稅。台積電超過7成出口銷往美國，這若不是養套殺，什麼才是養套殺？

對於鳳梨釋迦，梁文傑不惜汙名化農民，也要刻意營造是「兩岸對立」所致；但對川普汙言穢語、強取豪奪台灣高科技果實，民進黨上自總統賴清德，下至官員立委，卻不敢多說一句，甚至還要五毛給一塊。卓榮泰說這是「國際政治現實」，簡直卑躬屈膝至極。

從鳳梨釋迦到台積電，民進黨貫徹始終的，是對解決問題束手無策。前者推給農民、幫農民找出路的地方首長以及對岸，後者則推給國際現實。這麼會推，就別執政了，去打太極拳吧。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為梁文傑把鳳梨釋迦內銷不足與出口受阻，解讀成農民不願轉型，等於把問題推回農民身上，並批評這種說法愈描愈黑，難以令人信服。

  • 作者指出台積電超過七成出口銷往美國，卻遭川普強逼赴美設廠、甚至威脅高關稅，認為這種先依賴再施壓的模式，比鳳梨釋迦更接近養套殺。

  • 文章批評民進黨無論面對農產品被禁或晶片供應鏈受壓，都缺乏解決能力，只會把責任推給農民、對岸或國際現實，顯示執政者束手無策。

民進黨 川普 台積電

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