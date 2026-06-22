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新聞眼／狠打自己人 鳳梨釋迦見證抗中保台末路

聯合新聞網「重磅快評」
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陸委會副主委梁文傑形容鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、「仰中共鼻息的農產品」，引起政...
陸委會副主委梁文傑形容鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、「仰中共鼻息的農產品」，引起政治風暴。(記者陳湘瑾/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

鳳梨釋迦爭議從梁文傑批評農民延燒成政治風暴，綠營原欲反制統戰，卻被批轉而傷害農民與地方政府，顯示抗中保台論述陷入困境。

梁文傑「嘴砲攻擊釋迦農」延燒出政治風暴，從無辜農民一路往上燒到賴清德。綠營大動作滅火，連梁少也出面在社群平台洗地，改口肯定台東藍委黃建賓，聲稱「都是為農民好」。明明要懲處利用錄影在海峽論壇賣釋迦的縣長饒慶鈴，痛擊「統戰」，最後竟演變成「與農為敵」，連綠營自己人都不認同。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄，跑去台東陪參選縣長的綠委陳瑩開箱鳳梨釋迦冰棒。兩人一口吃冰、一口敲打梁文傑「官員發言要有同理心」。莊瑞雄也不忘挖苦饒慶鈴「明知是大陸劇本也得配合，確實用心良苦」。不過，他倒是說出問題關鍵：中共不費一兵一卒就讓中央地方吵成一團。

誰讓抗中保台變成自己人互打？這件事起因是綠媒獨家「台東縣長饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，匿名官員表示將交主管機關查處」。這才有後來陸委會被動上陣；豈料引起外界質疑於法無據，形同私刑。加上陸委會聲稱查到五家農業團體與陸方簽約，要依法查辦。至此，政府反統戰變成砲口對向農民生計。梁文傑的「台灣人幾乎不吃」、「仰中共鼻息的農產品」，則是對著悶燒民意澆油點火。

賴政府抗中淪為打自己人出氣，未必是對岸統戰很夠力，而是蔡賴兩位總統只知收割抗中紅利，卻沒為人民找出路，讓對岸有可趁之機。政府荒於經貿談判，農產品沒有中央政府出面談判檢疫准入、優惠關稅，農民要如何走出去？

網民找到賴清德與陳吉仲在2021年力挺釋迦農的新聞，賴總統時任副總統，自稱愛吃鳳梨釋迦。這是中共在蔡總統高票連任後，一系列反制抗中保台的經濟施壓，藉檢疫問題禁止輸入釋迦，與鳳梨蓮霧等水果。賴陳等人力挺，是出於唱衰ECFA的政治表演，還是要落實降低對大陸經濟依賴，從農業部作為即可看出。

當年同時被禁的鳳梨，主產地是民進黨執政縣市，農業部積極與日本協商放寬檢疫條件，使出口量大增；但藍營執政的台東釋迦連出口大陸以外的的檢疫准入至今全無，根本不可能談出口他國。政府藍綠有別，是把農民當大選工具相罵本。而這次反擊中共不成便痛打釋迦農「仰中共鼻息」，就是把農民當作反中的砲灰。農業部批中共對台農民「養套殺」；這怎比得過賴政府「不服則殺」？

側翼批藍營依賴大陸市場，肯定賴政府將芒果鳳梨出口到高端市場，賺得更多。但事實是，即使釋迦賣到大陸也已無零關稅優惠，而所謂出口到高端市場是依靠政府補助才能做生意。這些事實點出台灣的困境：沒有加入自由貿易協定，產品幾乎走不出去。

一顆鳳梨釋迦，見證抗中保台從意氣風發淪落到束手無策。眼看大陸對台包圍逼近家門口，國際沒有援手，賴政府只能暴打自己人，這樣的執政團隊無異是走上末路了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 文章認為起點是梁文傑對釋迦農的強硬發言，接著陸委會與綠營跟進處理饒慶鈴及農業團體，結果讓原本要打統戰的動作，變成引發對農民不滿的政治風暴。

  • 內文認為政府本想展現反中立場，卻因發言失當與查處動作過猛，讓外界質疑缺乏法源，也使反統戰變成對農民生計開火，最後反而傷到綠營自身形象。

  • 作者批評賴政府只會操作抗中紅利，沒有積極替農產品爭取檢疫准入、關稅與自由貿易機會，導致台灣農產難以走向國際，也讓農民成為政治攻防中的犧牲品。

賴清德

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